Ντόλι Πάρτον: Η αδερφή της μας ζητά να προσευχηθούμε - Τι συμβαίνει με την υγεία της

Η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) ζητά από τους θαυμαστές να στείλουν την αγάπη και τις προσευχές τους, καθώς η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής αντιμετωπίζει ένα «μυστηριώδες» πρόβλημα υγείας.

Μία εβδομάδα μετά την αναβολή έξι παραστάσεων της Πάρτον από την επερχόμενη σειρά συναυλιών της, «Dolly: Live in Las Vegas», η μικρότερη αδελφή της, Freida Parton, μοιράστηκε μια ενημέρωση για την κατάσταση της 79χρονης εμβληματικής τραγουδίστριας και ζήτησε την υποστήριξη των θαυμαστών της από όλο τον κόσμο.

«Χθες το βράδυ, έμεινα ξύπνια όλη τη νύχτα και προσευχόμουν για την αδελφή μου, την Ντόλι», έγραψε η 68χρονη Frieda στο Facebook. «Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω, πραγματικά, στη δύναμη της προσευχής και έχω αποφασίσει να ζητήσω από όλους όσοι την αγαπούν προσευχηθούν μαζί μου. Είναι δυνατή, είναι αγαπητή», συνέχισε. «Και με όλες τις προσευχές που γίνονται για εκείνη, ξέρω μέσα μου ότι θα γίνει καλά. Καλή τύχη, αδελφούλα μου Ντόλι. Όλοι σε αγαπάμε!».

Η Ντόλι ανακοίνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι θα αναβάλει την παραμονή της στο Λας Βέγκας -που είχε αρχικά προγραμματιστεί από τις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου στο Colosseum Theater στο Caesars Palace- μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 λόγω «προβλημάτων υγείας».

Η Ντόλι Πάρτον μοιράστηκε την είδηση απευθείας με τους θαυμαστές της στο Instagram, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που την υποχρεώνουν να υποβληθεί σε διάφορες ιατρικές επεμβάσεις.

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να μάθουν απευθείας από εμένα ότι, δυστυχώς, θα πρέπει να αναβάλω τις επερχόμενες συναυλίες μου στο Λας Βέγκας», έγραψε. «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις».

Τέλος, η ίδια διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι δεν αποσύρεται. «Μην ανησυχείτε ότι θα εγκαταλείψω την καριέρα μου, γιατί ο Θεός δεν έχει πει τίποτα για να σταματήσω ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι μου λέει να επιβραδύνω τώρα, ώστε να είμαι έτοιμη για περισσότερες μεγάλες περιπέτειες μαζί σας. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την κατανόηση».

