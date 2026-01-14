Όλοι κοιτούσαν την Τεγιάνα Τέιλορ στην πρεμιέρα του «The Rip» (video-φωτό)

Παρότι θεωρούνται εδώ και χρόνια «βασιλιάδες» του Χόλιγουντ, οι στενοί φίλοι και συνεργάτες, Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, βρέθηκαν αυτή τη φορά στη σκιά μιας εκρηκτικής παρουσίας.

Το βράδυ της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, στην πρεμιέρα του «The Rip» στο επιβλητικό Alice Tully Hall της Νέας Υόρκης, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση στο κόκκινο χαλί.

Δύο μόλις ημέρες μετά τη νίκη της στις «Χρυσές Σφαίρες», η 35χρονη σταρ εμφανίστηκε με ένα άκρως πρωτοποριακό φόρεμα Ashi Studio, που θύμιζε έργο τέχνης. Το εντυπωσιακό σύνολο διέθετε ενσωματωμένη μάσκα που κάλυπτε τη μύτη και το στόμα της, υπερβολικά φαρδιά ισχία, γάντια και διαφανές, πλισέ μαύρο ύφασμα, αποκαλύπτοντας από κάτω έναν γυμνό κορσέ. Η φουτουριστική σιλουέτα ολοκληρώθηκε με μαύρα ψηλοτάκουνα, έντονο μακιγιάζ smokey eyes και κοντό pixie κούρεμα, χτενισμένο σε λαμπερές μπούκλες.

Η Τεγιάνα Τέιλορ πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον στην επερχόμενη αστυνομική παραγωγή του Netflix, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου. Στην πρεμιέρα, ο 53χρονος Άφλεκ εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, φορώντας σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, ενώ για την περίσταση είχε αφήσει γένια. Ο 55χρονος Ματ Ντέιμον επέλεξε ένα πιο χαλαρό αλλά εξίσου καλαίσθητο «look», με ναυτικό κοστούμι και μαύρο t-shirt.

Στην ταινία, ο Μπεν Άφλεκ υποδύεται τον ντετέκτιβ Τζέι Ντι Μπερν, ενώ ο Ματ Ντέιμον τον υπολοχαγό Ντέιν Ντούμαρς. Η υπόθεση ακολουθεί μια ομάδα αστυνομικών που ανακαλύπτουν έναν θησαυρό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, γεγονός που πυροδοτεί δυσπιστία, ένταση και παράνοια ανάμεσά τους.

Ο Ντέιμον συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Λουτσιάνα Ντέιμον, η οποία εντυπωσίασε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο στράπλες φόρεμα. Το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του μαζί με τις τρεις κόρες του.

Matt Damon’s daughter ripped into his posing with Ben Affleck at ‘The Rip’ premiere. 😭 pic.twitter.com/hLXuhi3hA3 — Entertainment Tonight (@etnow) January 14, 2026

Η πρεμιέρα του «The Rip» απέδειξε ότι, ακόμη και δίπλα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, η Τεγιάνα Τέιλορ μπορεί άνετα να κερδίσει τον τίτλο της απόλυτης πρωταγωνίστριας της βραδιάς.

Teyana Taylor in ✨️Ashi Studio✨️ Spring/Summer 2025 COUTURE at 'The Rip' New York premiere.🪡 pic.twitter.com/6tnZCepy6H — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) January 14, 2026

