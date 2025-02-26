H Sami Sheen έχει ήδη βγάλει πάνω από 3 εκατ. δολάρια από το OnlyFans, αφού η κόρη του διάσημου ηθοποιού, Charlie Sheen, μπήκε στην πλατφόρμα στην ηλικία των 18 ετών.

«Η Sami είναι πλέον εκατομμυριούχος και οι φωτογραφίες της πουλάνε σαν τρελές στην πλατφόρμα», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της, ο οποίος μίλησε στη «Daily Mail». Το 20χρονο μοντέλο απέκτησε δικό της σπίτι και αυτοκίνητο, ενώ ήταν ακόμα έφηβη, πρόσθεσε η πηγή.

Και πρόκειται να βγάλει ακόμη περισσότερα χρήματα, καθώς πρωταγωνιστεί με τη μητέρα της, Denise Richards, στο οικογενειακό ριάλιτι «Denise Richards & Her Wild Things» που ξεκινά στις 4 Μαρτίου στο Bravo.

Για να γιορτάσει τις επιτυχίες της, η κόρη του Charlie Sheen πόζαρε με ένα μπικίνι που αναδείκνυε στο έπακρο την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν…

«Ήθελα πραγματικά να πάρω ένα διαμέρισμα και ήξερα ότι το να δουλεύω στο ζαχαροπλαστείο δεν αρκούσε. Έτσι, αποφάσισα να μπω στο OnlyFans», είχε δηλώσει η ίδια. Πολύ σύντομα πλήρωνε μόνη της το ενοίκιο και αγόρασε και το δικό της πολυτελές αυτοκίνητο.

«Μου άνοιξε τόσες πολλές πόρτες. Γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους και επίσης το πιο σημαντικό: ήμουν αφεντικό του εαυτού μου. Έχω το δικό μου ωράριο και μπορώ να κάνω τα πράγματα που πάντα ήθελα να κάνω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

