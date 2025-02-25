Kanye West-Bianca Censori: Προσπαθούν να σώσουν τον γάμο τους – Θα τα καταφέρουν;

Μια νέα ευκαιρία στον γάμο τους θα δώσουν, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι ύστερα από τις φήμες που τους ήθελαν να χωρίζουν.

Το ζευγάρι εθεάθη μαζί σε διάφορες εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες για επανασύνδεση.

Kanye West and Bianca Censori 'trying to make marriage work again' after post-Grammys split and offensive rants https://t.co/H51lW6y4x9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2025

«Είχε φτάσει στα όριά της. Το μπλουζάκι με τη σβάστικα που πουλούσε ο Γουέστ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Του είπε πως αυτό δεν την εκφράζει και ότι δεν μπορεί να συνδέεται με κάτι τέτοιο», δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον της Bianca Censori στο «Page Six».

Την ίδια στιγμή, ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο με αφορμή μπαράζ ρατσιστικών, σεξιστικών και ομοφοβικών tweets του Κάνιε Γουέστ, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί σταρ του Χόλιγουντ να του γυρίσουν την πλάτη, συμπεριλαμβανομένων των Isla Fisher και David Schwimmer.

Μεταξύ άλλων, ο Κάνιε Γουέστ είχε δηλώσει ότι έχει «κυριαρχία» πάνω στη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με άτομο του στενού περιβάλλοντός τους, ήταν πεπεισμένος ότι η Σενσόρι θα επέστρεφε κοντά του, όπως είχε κάνει στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

