Taylor Swift: Ένιωθα ότι οι άνδρες δεν με έβλεπαν ως άνθρωπο

Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι η παγκόσμια περιοδεία «Eras Tour» αποτέλεσε ψυχολογικό καταφύγιο σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της προσωπικής της ζωής.

Η 36χρονη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά στο τέταρτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της «The End of an Era», που προβάλλεται στο Disney+, για τις συναισθηματικές δοκιμασίες που βίωσε κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η οποία διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

«Υπήρξαν στιγμές που ήταν το μόνο πράγμα που με κρατούσε όρθια», παραδέχτηκε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα και τόνισε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει την περιοδεία εξαιτίας κόπωσης.

«Η περιοδεία δεν ήταν το δύσκολο κομμάτι. Η προσωπική μου ζωή ήταν δύσκολη», είπε χαρακτηριστικά.

Η Swift αναφέρθηκε στις δύο διαδοχικές ερωτικές απογοητεύσεις που βίωσε στο πρώτο μισό της περιοδείας: τον χωρισμό της από τον Βρετανό ηθοποιό Joe Alwyn, με τον οποίο διατηρούσε σχέση έξι ετών, καθώς και τη σύντομη σχέση της με τον frontman των «The 1975», Matty Healy.

«Το σόου μου έδινε σκοπό. Ήταν ο λόγος που σηκωνόμουν από το κρεβάτι», ανέφερε.

«Η περιοδεία ήταν αυτό που μου επέτρεψε να βρω νόημα έξω από όσα πήγαιναν στραβά στη ζωή μου», πρόσθεσε σχολιάζοντας με χιούμορ πως «οι άντρες μπορεί να σε απογοητεύσουν, το Eras Tour ποτέ».

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη μουσική «μορφή θεραπείας» και μίλησε για το 11ο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», το οποίο περιέγραψε ως μια συναισθηματική κάθαρση.

«Ήταν μια πολύ σκληρή περίοδος στη ζωή μου και τα τραγούδια το αντικατοπτρίζουν. Ένιωθα ότι δεν με έβλεπαν ως άνθρωπο, ειδικά οι άντρες με τους οποίους έβγαινα», εξομολογήθηκε.

Παρά τις δύσκολες στιγμές, η περιοδεία έφερε και θετικές εξελίξεις, καθώς αποτέλεσε την αφορμή για τη γνωριμία της με τον νυν αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce.

