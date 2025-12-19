Ντόλι Πάρτον: Η ομοιότητα με την αδελφή της που μπέρδεψε τους θαυμαστές

Η Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε τον ιδιαίτερο δεσμό, αλλά και την εκπληκτική ομοιότητα, που έχει με τη μικρότερη αδελφή της, Ρέιτσελ Πάρτον Τζορτζ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Η «βασίλισσα» της country μουσικής, που κλείνει τα 80 τον επόμενο μήνα, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρει δίπλα στην 66χρονη αδελφή της. Οι δύο γυναίκες μοιάζουν σαν δίδυμες, με τους followers να σχολιάζουν την εντυπωσιακή τους ομοιότητα.

«Οι γιορτές είναι για να μαζευόμαστε στην κουζίνα, να μοιραζόμαστε φαγητό και να δημιουργούμε αναμνήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάμε, όπως κάνουμε πάντα με την αδελφή μου, τη Ρέιτσελ», έγραψε η Πάρτον, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.

Μαγειρική, οικογένεια και… προώθηση βιβλίου

Η Ντόλι δεν έχασε την ευκαιρία να προωθήσει και το κοινό τους βιβλίο μαγειρικής, γράφοντας: «Οργανώστε το γιορτινό σας τραπέζι με το βιβλίο μας ''GoodLookinCookin''».

Οι δύο αδελφές, ντυμένες κομψά, με εφαρμοστά ρούχα και ψηλοτάκουνα, εμφανίστηκαν με άψογο μακιγιάζ, χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά και μεγάλα χαμόγελα. Πόζαραν στο σαλόνι τους, ανάμεσα σε χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, κρατώντας ένα από τα γιορτινά τους πιάτα. Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν με ενθουσιασμό: «Η οικογένεια είναι πάνω απ’ όλα, είστε και οι δύο πανέμορφες», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτησή της, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Τι υπέροχες γυναίκες».

Το βιβλίο «Good Lookin’ Cookin» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και η Ντόλι είχε γράψει τότε: «Λατρεύω το καλό φαγητό, αλλά όχι όσο λατρεύω την αδελφή μου, τη Ρέιτσελ. Το να τα συνδυάσουμε ήταν, απλά, υπέροχα». Η Ρέιτσελ, η οποία ζει κοντά στην Ντόλι στο Φράνκλιν του Τενεσί, υπήρξε ηθοποιός και τραγουδίστρια πριν στραφεί στη συγγραφή βιβλίων μαγειρικής. Τα τελευταία χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ και εργάζεται ως στέλεχος στις επιχειρήσεις της διάσημης αδελφής της.

Πριν από τρεις μήνες, η Ντόλι Πάρτον ανέβαλε έξι συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω προβλημάτων υγείας που απαιτούσαν ιατρικές επεμβάσεις, καθησυχάζοντας, ωστόσο, τους θαυμαστές της ότι πρόκειται για προσωρινή παύση. «Αστειευόμενη είπα στους γιατρούς ότι μάλλον ήρθε η ώρα για τον “έλεγχο των 100.000 μιλίων” - αν και αυτή τη φορά δεν ήταν επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό!», είπε με χιούμορ η ίδια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «People», η Ντόλι Πάρτον ξεκαθάρισε πως δεν την απασχολεί η ηλικία: «Μου λένε θα γίνεις 80. Και λοιπόν; Κοίτα τι έχω κάνει σε 80 χρόνια. Νιώθω πως μόλις ξεκινάω». Τέλος, μιλώντας και για το νέο της βιβλίο «Star Of The Show: My Life On Stage», εξομολογήθηκε ότι συνειδητοποίησε πόσα έχει θυσιάσει για την καριέρα της, προσθέτοντας: «Δεν έκανα παιδιά, αλλά είμαι ευγνώμων που είδα τα όνειρά μου να γίνονται πραγματικότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.