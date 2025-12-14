Παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ "The End of an Era", με την Τέιλορ Σουίφτ

«Νιώθω σαν το Eras Tour να ήταν μια ολόκληρη ζωή μέσα στη ζωή μου», είπε η Τέιλορ Σουίφτ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια κλειστή προβολή στη Νέα Υόρκη των δύο πρώτων επεισοδίων του "The End of an Era", της σειράς - ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που ανοίγει την αυλαία πίσω από την περιοδεία Eras Tour, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Τα επεισόδια αυτά, όπως και το Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, μια ταινία συναυλίας που καταγράφει ολόκληρη την τελευταία της εμφάνιση από τις 149 συνολικά συναυλίες της περιοδείας, ανέβηκαν στο Disney+ την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από τα 36α γενέθλια της Σουίφτ.

Η περιοδεία κράτησε 1,5 χρόνο και το αντίο της, που συνεχίζεται ακόμη και τώρα, έναν χρόνο αργότερα, είναι επίσης μακρύ. Είναι ταιριαστό, όμως, γιατί υπάρχουν πολλά να επεξεργαστεί κανείς: όσο βρισκόταν στον δρόμο, κυκλοφόρησε δύο επανηχογραφήσεις Taylor’s Version (Red και 1989), παρουσίασε ένα υπερμεγέθες στούντιο άλμπουμ (The Tortured Poets Department), ξεκίνησε σχέση με τον Τράβις Κέλσι (πλέον αρραβωνιαστικό της), παρακολούθησε δύο Super Bowls και έγραψε και ηχογράφησε ακόμη ένα στούντιο άλμπουμ (The Life of a Showgirl). Και αυτά είναι μόνο τα πιο βασικά.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, αφού καταλάγιασαν τα ζωηρά χειροκροτήματα του κοινού - που αποτελούνταν από ολόκληρη την μπάντα και τα φωνητικά της, τους χορευτές του Eras Tour, το προσωπικό παραγωγής της περιοδείας, τον πατέρα της Σκοτ Σουίφτ, τη μητέρα της Άντρια Σουίφτ και τον αδελφό της Όστιν Σουίφτ, καθώς και διάφορα στελέχη της Disney και μερικά μέλη των μέσων ενημέρωσης - ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην περιοδεία και στην παραγωγή της σειράς.

«Χθες πριν από έναν χρόνο παίξαμε την τελευταία συναυλία του Eras Tour. Ακούγεται τρελό. Για μένα τουλάχιστον είναι», είπε, πριν περιγράψει τη διαχρονική της εμμονή όχι μόνο με τη διασκέδαση του κοινού, αλλά και με τη δημιουργία ενός καταφυγίου απόδρασης, όπου τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Υπάρχει χώρος για τη χαρά και την αίσθηση κοινότητας που οι θαυμαστές λένε ότι βρίσκουν στις συναυλίες της, αλλά και χώρος για να εκφραστεί η θλίψη με τραγούδια όπως το «Marjorie», η οργή («The Smallest Man Who Ever Lived»), η αγανάκτηση («We Are Never Getting Back Together»), η ανθεκτικότητα («I Can Do It With a Broken Heart»), η ξέγνοιαστη νεανικότητα («22») και πολλά ακόμη σημεία του συναισθηματικού φάσματος που χρωματίζει την καθημερινή ζωή.

«Όλα όσα μπήκαν σε αυτό ήταν τα μαθήματα που έχουμε μάθει σε όλη μας τη ζωή», είπε, αποδίδοντας τα εύσημα στους χορευτές της, την μπάντα, το τεχνικό προσωπικό και όλους όσοι έβαλαν τις προσωπικές τους εμπειρίες για να κάνουν την περιοδεία μια καθηλωτική εμπειρία. Στη συνέχεια αναγνώρισε και τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, Ντον Άργκοτ και Σίνα Τζόις, που ήταν επίσης παρόντες, για τη δουλειά τους στη διατήρηση αυτής της περιόδου ώστε να μοιραστεί με τον κόσμο.

«Υπάρχει πολλή μαγεία, μυστήριο και αίσθηση πεπρωμένου, όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, όταν κάτι πάει τόσο καλά όσο πήγε αυτό», είπε για την περιοδεία. «Αλλά ό,τι μπορούμε να σας εξηγήσουμε για το πώς το κάναμε, το εξήγησαν αυτοί οι σκηνοθέτες».

Τι να περιμένουν οι θεατές

Οι θεατές πρέπει να περιμένουν όχι μόνο αδημοσίευτο υλικό από πρόβες και τη Σουίφτ να κινείται πίσω από τη σκηνή, αλλά και βαθιά συγκίνηση, όχι μόνο από την ίδια, αλλά και από άλλους. Κάποιους οι θαυμαστές θα τους αναγνωρίσουν από τη σκηνή, ενώ άλλους ίσως δεν τους έχουν δει ποτέ, παρότι η δουλειά τους πίσω από τα παρασκήνια είναι καθοριστική για την παράσταση. Περιμένετε διάσημους φίλους. Περιμένετε αθλητικές αναλογίες, γάτες και κάθετα βίντεο από κινητά.

Πάνω απ’ όλα, περιμένετε να επιστρέψετε στο συναίσθημα του να παρακολουθείτε το Eras Tour, οι ηχογραφημένες κραυγές των θαυμαστών είναι εξίσου διαπεραστικές τώρα όσο και τότε, και ο ενθουσιασμός τόσο έντονος που, στην προβολή αυτής της εβδομάδας, πολλοί από το κοινό δεν μπόρεσαν να μην τραγουδήσουν σε ορισμένους στίχους. Όπως όταν οι Swifties στις πρώτες σειρές σήκωσαν τα χέρια τους και φώναξαν "hey!" στο "Bad Blood". Σε άλλο σημείο, μια γυναίκα στη σειρά μου σχημάτισε καρδιές με τα χέρια της προς την οθόνη, μιμούμενη τους θαυμαστές στο φιλμ.

Τα επεισόδια έχουν σοβαρές στιγμές, αστείες στιγμές και απροσδόκητα θλιβερές. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Σουίφτ λέγεται The Life of a Showgirl και, όταν το ανακοίνωσε τον Αύγουστο στο podcast New Heights του (πλέον) αρραβωνιαστικού της Τράβις Κέλσι και του αδελφού του Τζέισον Κέλσι, είπε ότι «αυτό το άλμπουμ αφορά όσα συνέβαιναν πίσω από τα παρασκήνια στην εσωτερική μου ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, η οποία ήταν τόσο πληθωρική, ηλεκτρισμένη και ζωντανή».

Και τώρα, επιτέλους, χάρη στο "The End of an Era", ο κόσμος βλέπει λίγο περισσότερο από αυτό το τελευταίο κεφάλαιο. Ενώ οι θαυμαστές μπορούν επίσης να ξαναζήσουν την ίδια την παράσταση μέσω της ανανεωμένης ταινίας συναυλίας που περιλαμβάνει και το σετ του The Tortured Poets Department, το οποίο η Σουίφτ πρόσθεσε στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας, αν κρίνει κανείς από τα ψιθυρίσματα του κοινού που έφευγε από την αίθουσα αυτή την εβδομάδα, κατευθυνόμενο στο φουαγιέ για να χαιρετήσει τη Σουίφτ, να την αγκαλιάσει και να αναπολήσει, οι συνεργάτες της είναι επίσης έτοιμοι για ό,τι ακολουθήσει.

«Με έκανε να θέλω να το ξανακάνω», άκουσα κάποιον να λέει.

Πολλοί Swifties, είμαι σίγουρη, θα συμφωνήσουν.

Πηγή: skai.gr

