Ο Keanu Reeves έκανε το ντεμπούτο του σε επαγγελματικούς αγώνες ταχύτητας

Ο Keanu Reeves, ο αγαπημένος αστέρας του Hollywood, έκανε το εντυπωσιακό του ντεμπούτο στους επαγγελματικούς αγώνες αυτοκινήτου το περασμένο Σάββατο, συμμετέχοντας σε μία εκδήλωση που διαδραματίστηκε στο εμβληματικό αυτοκινητόδρομο της Ινδιανάπολης.

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό μεταξύ των θαυμαστών του, οι οποίοι τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, τόσο για την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη όσο και για τις νέες του προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα 45 λεπτών, ο Reeves έδειξε τις ικανότητές του πίσω από το τιμόνι, αν και το όχημά του βγήκε στο γρασίδι στην έξοδο της στροφής εννέα.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε ανατροπή και ο κατάφερε να συνεχίσει, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Αν και ξεκίνησε από την 31η θέση, ο γνωστός ηθοποιός κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τη 21η, επιδεικνύοντας το ταλέντο του στον κόσμο των αγώνων.

