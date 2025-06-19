Τάιλερ Πέρι: Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ αρνείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τον ηθοποιό Ντέρεκ Ντίξον

Ο σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός Τάιλερ Πέρι (Tyler Perry) αρνείται τους ισχυρισμούς ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε έναν ηθοποιό που συμμετείχε στις τηλεοπτικές του σειρές The Oval και Ruthless. Με αγωγή που κατέθεσε ο Ντέρεκ Ντίξον διεκδικεί 260 εκατομμύρια δολάρια υποστηρίζοντας ότι ο Τάιλερ Πέρι κλιμάκωσε «τη σεξουαλική παρενόχληση, την επίθεση και τη βιαιοπραγία, καθώς και τα επαγγελματικά αντίποινα όταν δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του».

«Ο Ντίξον κατάλαβε αμέσως ότι η εργασιακή του ασφάλεια εξαρτιόταν από τη "σχέση" του με τον Πέρι. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ντίξον εργαζόταν με τον συνεχή φόβο ότι θα έχανε τη δουλειά του αν δεν εμπλεκόταν και δεν υπέμενε τη σεξουαλική παρενόχληση του Πέρι», υποστηρίζεται στην αγωγή, όπως αναφέρθηκε στο Good Morning America.

Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι το άγχος του ήταν τόσο έντονο που του συνταγογραφήθηκε αντικαταθλιπτικό και τελικά μετακόμισε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο δικηγόρος του Πέρι, Μάθιου Μπόιντ, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και απέρριψε την αγωγή ως «απάτη».

«Πρόκειται για ένα άτομο που ήρθε κοντά στον Τάιλερ Πέρι για αυτό που τώρα δεν φαίνεται να είναι τίποτα περισσότερο από το να στήσει μια απάτη. Αλλά ο Τάιλερ δεν θα υποκύψει και είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί για παρενόχληση θα αποτύχουν», είπε. Τον Τάιλερ Πέρι υπερασπίστηκε σθεναρά ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός 50 Cent, ο οποίος έγραψε στο Instagram: «Νομίζω ότι όποιος μιλάει άσχημα για τον Τάιλερ Πέρι πρέπει να πεθάνει. Εννοώ, όλοι θα πεθάνουμε, αλλά εσύ πρέπει να πεθάνεις τώρα».

Πηγή: skai.gr

