Ανέμελες στιγμές περνάει η διάσημη Χολιγουντιανή ηθοποιός Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα καθώς απολαμβάνει τον ζεστό ήλιο και τη θάλασσα των Σποράδων. Συγκεκριμένα, η Χάντσον βρίσκεται οικογενειακώς στη Σκιάθο, παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Ντάνι Φουτζικάουα, αλλά και με τη μητέρα της Goldie Hawn και τον πατριό της Κερτ Ράσελ.

Η τοπική ιστοσελίδα skiathoschannel.gr δημοσίευσε το θέμα, ενώ «ανέβασε» και μερικές φωτογραφίες όπου η ηθοποιός με την παρέα της ποζάρουν σε γνωστό beach bar restaurant στις Κεχριές. Όπως μάλιστα αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, η ηθοποιός μπόρεσε να γευτεί μοναδικά εδέσματα, αφού ο Αργύρης Τσιμπλιαράκης τούς εξασφάλισε συναγρίδα από το Αιγαίο Πέλαγος, με πολλά παραδοσιακά εδέσματα όπως φάβα Σαντορίνης, Κρητικά τοματίνια, φρέσκες σαλάτες από το κήπο του κ.ά.

Όσο για το επιδόρπιο, η διάσημη παρέα γεύτηκε αμυγδαλωτά Σκιάθου και μαστίχα Χίου. Σημειώνεται πως η Κέιτ Χάντσον επισκέπτεται τη Σκιάθο πολλά χρόνια, ωστόσο είχε να επιστρέψει στο νησί του Παπαδιαμάντη για τουλάχιστον μια τριετία.

Οι αγαπημένες παραλίες που πήγαν ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν είναι η Αγία Ελένη, Κουκουναριές, Διαμάντι και Μάραθα, ενώ απόλαυσαν μαι ημερήσια περιήγηση και μπάνιο στην Τσουγκριά, Άρκο και Λαλάρια. Για φαγητό το μεσημέρι έκαναν μια στάση για σουβλάκι στην Παπαδιαμάντη.

Πηγή: skai.gr

