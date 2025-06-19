Λογαριασμός
H Κέιτ Χάντσον αγαπάει πολύ την Ελλάδα: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σκιάθο με την οικογένειά της (φωτό)

Η ηθοποιός κάθε μα κάθε καλοκαίρι περνάει τουλάχιστον 10 με 20 μέρες στη χώρα μας. Η οικογένεια Χάντσον επέλεξε να επισκεφθεί τη βόρεια πλευρά του νησιού

Kate Hudson

Ανέμελες στιγμές περνάει η διάσημη Χολιγουντιανή ηθοποιός Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα καθώς απολαμβάνει τον ζεστό ήλιο και τη θάλασσα των Σποράδων. Συγκεκριμένα, η Χάντσον βρίσκεται οικογενειακώς στη Σκιάθο, παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Ντάνι Φουτζικάουα, αλλά και με τη μητέρα της Goldie Hawn και τον πατριό της Κερτ Ράσελ. 

Η τοπική ιστοσελίδα skiathoschannel.gr δημοσίευσε το θέμα, ενώ «ανέβασε» και μερικές φωτογραφίες όπου η ηθοποιός με την παρέα της ποζάρουν σε γνωστό beach bar restaurant στις Κεχριές. Όπως μάλιστα αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, η ηθοποιός μπόρεσε να γευτεί μοναδικά εδέσματα, αφού ο Αργύρης Τσιμπλιαράκης τούς εξασφάλισε συναγρίδα από το Αιγαίο Πέλαγος, με πολλά παραδοσιακά εδέσματα όπως φάβα Σαντορίνης, Κρητικά τοματίνια, φρέσκες σαλάτες από το κήπο του κ.ά. 

Kate Hudson

Όσο για το επιδόρπιο, η διάσημη παρέα γεύτηκε αμυγδαλωτά Σκιάθου και μαστίχα Χίου. Σημειώνεται πως η Κέιτ Χάντσον επισκέπτεται τη Σκιάθο πολλά χρόνια, ωστόσο είχε να επιστρέψει στο νησί του Παπαδιαμάντη για τουλάχιστον μια τριετία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

Kate Hudson

Οι αγαπημένες παραλίες που πήγαν ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν είναι η Αγία Ελένη, Κουκουναριές, Διαμάντι και Μάραθα, ενώ απόλαυσαν μαι ημερήσια περιήγηση και μπάνιο στην Τσουγκριά, Άρκο και Λαλάρια. Για φαγητό το μεσημέρι έκαναν μια στάση για σουβλάκι στην Παπαδιαμάντη.

Kate Hudson

Πηγή: skai.gr

