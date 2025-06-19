Για δεύτερη ημέρα διεξάγονται στην Αγγλία οι ιπποδρομίες του Άσκοτ, παρουσία του βασιλιά Κάρολου, της βασίλισσας Καμίλλα και του πρίγκιπα-διάδοχου Ουίλιαμ, ο οποίος χθες εμφανίστηκε αξύριστος και ασυνόδευτος, καθώς η Κέιτ Μίντλετον ακύρωσε για λόγους υγείας τελευταία στιγμή την παρουσία της.

Γαλαζοαίματοι, αριστοκράτες και κοινοί (αλλά πολύ πλούσιοι) θνητοί δίνουν το παρών στις ιπποδρομίες, που ξεκίνησαν το 1711 και με τα χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους.

Τα καλύτερα άλογα του κόσμου να διαγωνίζονται για το πρώτο έπαθλο που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ αλλά την παράσταση κλέβουν κάθε χρόνο οι εκκεντρικές εμφανίσεις, παρά τον επίσημο και αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Ειδικά οι κυρίες είναι κατά κανόνα ντυμένες με σικ καλοκαιρινά φορέματα, αλλά διαγωνίζονται για το πιο εντυπωσιακό – έως και θεατρικό – καπέλο.

