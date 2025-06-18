Tyler Perry: Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ κατηγορείται από ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση

Για «σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση και εργασιακά αντίποινα» κατηγορείται ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και θεατρικός συγγραφέας Τάιλερ Πέρι από ηθοποιό που έπαιξε στις σειρές «Ruthless» και «The Oval».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο Ντέρεκ Νίξον την περασμένη Παρασκευή στο Λος Άντζελες ο παραγωγός «αρχικά του υποσχόταν επαγγελματική εξέλιξη και δημιουργικές ευκαιρίες, όπως την παραγωγή του πιλοτικού επεισοδίου και την επιλογή του στη σειρά του, μόνο και μόνο για να τον υποβάλει σε κλιμακούμενη σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και βιαιοπραγία, καθώς και σε επαγγελματικά αντίποινα όταν δεν ανταποκρίθηκε στις ανεπιθύμητες προτάσεις του».

Ο Ντίξον ισχυρίστηκε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εργαζόταν σε ένα πάρτι για το στούντιο του Πέρι. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο Πέρι «διάλεξε τον Ντίξον από ένα πλήθος υπαλλήλων που ήταν παρόντες στο πάρτι και άρχισε να του κάνει ερωτήσεις σχετικά με την εργασιακή του κατάσταση και ζήτησε να μάθει αν ήταν ηθοποιός».

Σε άλλο σημείο ισχυρίζεται ότι ο Πέρι του επιτέθηκε στο σπίτι τον Ιανουάριο του 2020, προτού του προσφέρει τον ρόλο στη σειρά «Ruthless». Ο ρόλος, ο οποίος θα επεκτεινόταν σε μόνιμο ρόλο στη σειρά The Oval, τέθηκε σε κίνδυνο από τον Πέρι, σύμφωνα με την κατάθεση, η οποία αναφέρει: «Ο κ. Πέρι ξεκαθάρισε στον Ντίξον ότι αν τον αγνοούσε ή δεν ασχολούνταν με τα σεξουαλικά υπονοούμενα, ο χαρακτήρας του Ντίξον θα "πέθαινε" την επόμενη σεζόν».

Ο Ντίξον ισχυρίζεται ότι οι εμπειρίες αυτές τον άφησαν με «συμπτώματα στρες, αϋπνίας, στομαχικών προβλημάτων και επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης λόγω της σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης» για την οποία του συνταγογραφήθηκε αντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Σε δήλωσή του στο People, ο δικηγόρος του Πέρι, Μάθιου Μπόιντ, απάντησε: «Πρόκειται για ένα άτομο που ήρθε κοντά στον Τάιλερ Πέρι για να στήσει μια απάτη». «Αλλά ο Τάιλερ δεν θα πτοηθεί και είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί για παρενόχληση θα αποτύχουν», επισήμανε.

Ο Τάιλερ Πέρι από άστεγος θεατρικός συγγραφέας έγινε ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, μεγιστάνας των ΜΜΕ και επικεφαλής κινηματογραφικού στούντιο. Το 2011, σύμφωνα με το Forbes, ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος άνθρωπος στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Είναι ιδιοκτήτης των Tyler Perry Studios στην Ατλάντα, μεγάλης εγκατάστασης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών που έχει χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα επιτυχημένων ταινιών του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων του φιλμ «Black Panther» και έχει συνεργασία παραγωγής με το δίκτυο OWN της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Πηγή: skai.gr

