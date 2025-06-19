Η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez), ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την επερχόμενη σεζόν της διάσημης σειράς του Hulu, «Only Murders in the Building». Η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα με τους εκατομμύρια θαυμαστές της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τα πέντε χρόνια αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

«Προς την οικογένειά μου, του "Only Murders" τα τελευταία πέντε χρόνια με έχετε δει στα καλύτερα και στα χειρότερα μου», έγραψε η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια. «Ελπίζω να το διαβάσετε αυτό γιατί εκτιμώ βαθιά τον καθένα από εσάς. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο πολύ αγαπώ αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί και δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς! Σας αγαπώ παιδιά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια υπέροχη σεζόν», πρόσθεσε.

Την ανάρτηση συνόδευσε με ένα βίντεο που γυρίστηκε την τελευταία της ημέρα στο σετ όπου φαίνεται να είναι συγκινημένη καθώς δέχεται το χειροκρότημα από τους ηθοποιούς και το συνεργείο της σειράς πριν οι συμπρωταγωνιστές της Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν της χαρίσουν μία τρυφερή αγκαλιά.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν η σειρά θα συνεχιστεί για έκτη σεζόν. Για την Γκόμεζ, η βραβευμένη με Emmy παραγωγή, είναι ένα από τα πολλά επαγγελματικά πρότζεκτ που την κρατούν απασχολημένη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Billboard.

Εκτός από την αναγνώριση των κριτικών που κέρδισε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Emilia Pérez», η σταρ έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη δισκογραφία με το «I Said I Love You First».

Το άλμπουμ που φέρει επίσης της υπογραφή του αρραβωνιαστικού της, Μπένι Μπλάνκο, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200, τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του, στο τέλος Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

