Τα 4 ζώδια που κυνηγούν το χρήμα κι ας μην το παραδέχονται

Όλοι ξέρουμε κάποιον που λέει πως «τα λεφτά δεν είναι το παν», αλλά με έναν μαγικό τρόπο… πάντα φαίνεται να τα έχει! Είτε είναι καριερίστας, έξυπνος στις επενδύσεις ή απλώς ξέρει να γυρίζει τις καταστάσεις υπέρ του, μερικά ζώδια έχουν φυσικό ταλέντο στο να κυνηγούν το χρήμα, ακόμα κι αν προσπαθούν να το κρύψουν.

Μπορεί να μη μιλούν όλοι ανοιχτά για τα οικονομικά τους, αλλά για μερικά ζώδια, το χρήμα είναι κινητήριος δύναμη, είτε για την ασφάλεια, είτε για την αναγνώριση, είτε για την άνεση. Και το πιο ενδιαφέρον; Συχνά το καταφέρνουν χωρίς καν να το διαφημίζουν!

Ας δούμε ποια είναι τα 5 ζώδια που έχουν… αδυναμία στο χρήμα, έστω κι αν δεν το δείχνουν πάντα:

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως δεν λέει πολλά, αλλά δουλεύει σκληρά και μεθοδικά. Δεν κυνηγά το χρήμα για την πολυτέλεια, αλλά γιατί βλέπει σε αυτό μέσο ασφάλειας και δύναμης. Δεν το παίζει «πλούσιος», αλλά πίσω από τη σοβαρότητα του κρύβεται ένας πραγματικός κυνηγός στόχων.

Ταύρος

Ο Ταύρος αγαπάει τις απολαύσεις: καλό φαγητό, όμορφο σπίτι, άνετη ζωή. Κι όλα αυτά, φυσικά, κοστίζουν. Μπορεί να φαίνεται χαλαρός, αλλά στο βάθος έχει οικονομικό πλάνο και ξέρει πολύ καλά να διαχειρίζεται τα χρήματά του, συχνά μάλιστα καλύτερα απ’ όσο θέλει να δείχνει.

Παρθένος

Ο Παρθένος δεν κυνηγά το χρήμα από ματαιοδοξία, αλλά από ανάγκη για οργάνωση και σταθερότητα. Έχει τάση να σχεδιάζει, να αποταμιεύει και να επενδύει σοφά. Δεν τον ενδιαφέρει να δείξει τι έχει, προτιμά να έχει τον έλεγχο και να ξέρει ότι "τα κουκιά βγαίνουν".

Λέων

Ο Λέων λατρεύει την προσοχή και την καλή ζωή. Μπορεί να πει ότι δεν τον νοιάζουν τα λεφτά, αλλά θέλει να ζει με στυλ κι αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να κερδίζει καλά και να φαίνεται. Είναι φιλόδοξος, δημιουργικός και συχνά βρίσκει τρόπους να βγάζει χρήμα μέσα από το πάθος του.

