Shakira: Συναγερμός για κρούσματα ιλαράς σε sold-out συναυλία της στο Νιου Τζέρσεϊ

Η συναυλία της τραγουδίστριας δόθηκε στο περίφημο στάδιο MetLife, το οποίο έχει χωρητικότητα 50.000 ατόμων, αλλά το κρούσμα ιλαράς έχει σημάνει συναγερμό στο υπουργείο Υγείας (NJHD)

Shakira

Πανικός έχει δημιουργηθεί στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς η πρόσφατη συναυλία της Σακίρα ενδέχεται να προκαλέσει μαζική διασπορά κρουσμάτων ιλαράς, καθώς ένας θεατής βρέθηκε θετικός στη νόσο. 

Η συναυλία της τραγουδίστριας δόθηκε στο περίφημο στάδιο MetLife, το οποίο έχει χωρητικότητα 50.000 ατόμων, αλλά το κρούσμα ιλαράς έχει σημάνει συναγερμό στο υπουργείο Υγείας (NJHD). Για αθλητικές διοργανώσεις η χωρητικότητά του σταδίου φτάνει τα 82.500 άτομα.

Όπως ανακοίνωσε το NJHD, όποιος έδωσε το «παρών» στη συναυλία, από το απόγευμα της 15ης Μαΐου έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Μαΐου, ενδέχεται να έχει εκτεθεί στην ιλαρά. Επομένως, πρέπει να έχει το νου του για ύποπτα συμπτώματα έως ότου παρέλθει η περίοδος επωάσεως, δηλαδή έως τις 6 Ιουνίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ΗΠΑ βρίσκονται εφέτος αντιμέτωπες με πρωτοφανή επιδημία ιλαράς. Μέχρι και τις 16 Μαΐου 2025 είχαν αναφερθεί 1.024 κρούσματα, αλλά έκτοτε έχουν αυξηθεί και άλλο. Από το σύνολο των ασθενών εφέτος, το 13% χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τρεις από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι επιπλοκές της ιλαράς κυμαίνονται από σχετικά ήπιες, όπως διάρροια, έως πιο σημαντικές όπως πνευμονία, φλεγμονή του μέσου ωτός και εγκεφαλίτιδα (σπανιότερα, υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα), έλκος του κερατοειδούς, με δημιουργία ουλών.

