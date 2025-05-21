Νέες περιπέτειες για τον Gerard Depardieu: Κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε Ιταλό παπαράτσι

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ (Gerard Depardieu) αντιμετωπίζει σοβαρή ποινική δίωξη στην Ιταλία, κατηγορούμενος ότι γρονθοκόπησε τον διάσημο φωτορεπόρτερ Ρίνο Μπαριλάρι έξω από μπαρ στη Ρώμη. Η υπόθεση πρόκειται να εκδικαστεί στις 17 Ιουνίου, στο Ποινικό Δικαστήριο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο 76χρονος ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε στον φωτορεπόρτερ τον Μάιο του 2023, έξω από το ιστορικό Harry’s Bar στη Via Veneto. Ο Μπαριλάρι, γνωστός στην Ιταλία ως «ο βασιλιάς των παπαράτσι» για την επίμονη παρουσία του δίπλα στις διασημότητες, είχε μεταβεί στο σημείο, αφού πληροφορήθηκε ότι ο Ντεπαρντιέ δειπνούσε εκεί με μία φίλη του, τη Μάγκντα Βαβρούσοβα.

Gérard Depardieu faces Rome trial after allegedly punching Italian photographer Rino Barillari. “I can forgive his punches, but not the insult against Italians,” Barillari told the Italian news agency Adnkronos on Tuesday. https://t.co/WJfEpSP2tS — Pierre de Vos ⚖️ (@pierredevos) May 20, 2025

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το περιστατικό, ο 80χρονος φωτογράφος υποστήριξε ότι η παρουσία του ενόχλησε τον ηθοποιό, ο οποίος τον πλησίασε και του επιτέθηκε. Σύμφωνα με την περιγραφή του Μπαριλάρι, ο Ντεπαρντιέ τον γρονθοκόπησε τρεις φορές, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο Μπαριλάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τραύμα στο αριστερό μάτι.

Ο φωτογράφος κατήγγειλε επίσης ότι ο Ντεπαρντιέ τού έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, του πέταξε παγάκι, ενώ έκανε και ένα υβριστικό σχόλιο για τους Ιταλούς. «Τις γροθιές του μπορώ να τις συγχωρήσω. Όχι, όμως την προσβολή προς τους Ιταλούς», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο Adnkronos.

L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia per aver aggredito un paparazzohttps://t.co/7aQYBx2vcK — Il Post (@ilpost) May 20, 2025

Ο Ντεπαρντιέ αρνείται τις κατηγορίες. Σε συνέντευξή του στη «La Repubblica» υποστήριξε ότι ήταν ο Μπαριλάρι που τον έσπρωξε πρώτος. Παράλληλα, η δικηγόρος της Βαβρούσοβα, Ντελφίν Μεγιέ, δήλωσε ότι ο φωτογράφος επιτέθηκε βίαια στην πελάτισσά της και πως ο Ντεπαρντιέ «γλίστρησε και έπεσε πάνω του», προσπαθώντας να την προστατεύσει.

