Ana de Armas: Μας κρατάει σε αγωνία για το αν είναι το «κορίτσι» του Tom Cruise - Έπαθε και έμαθε…

Η Ana de Armas σε συνέντευξή της στο ισπανικό «Elle» κράτησε χαμηλό προφίλ και δεν «άνοιξε» τα χαρτιά της για το αν είναι τελικά το «κορίτσι» του Τομ Κρουζ. Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια την κατάσταση της σχέσης τους.

Στο τελευταίο της εξώφυλλο στο περιοδικό, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός άφησε υπονοούμενα για τις εικασίες γύρω από εκείνη και τον διάσημο ηθοποιό, Τομ Κρουζ, καθώς μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς αντιμετωπίζει το ενδιαφέρον του κοινού για την προσωπική της ζωή.

Καθώς η φήμη της έχει εκτοξευτεί στα ύψη, η ερωτική ζωή της έχει, επίσης, προκαλέσει θόρυβο λόγων των παλαιότερων ειδυλλίων της όπως με τον ηθοποιό Ben Affleck και τον αντιπρόεδρο του Tinder, Paul Boukadakis. Όταν ρωτήθηκε για τον έλεγχο της ιδιωτικής της ζωής, η Ana παραδέχτηκε ότι έχει συνηθίσει να τον αντιμετωπίζει και ότι τον αποδέχεται ως μέρος του τιμήματος της φήμης.

Αναφερόμενη στην προφανή αποφασιστικότητά της να μην επιβεβαιώσει την κατάσταση της σχέσης της με τον Τομ Κρουζ, εξήγησε ότι έχει μάθει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της «δημόσιας προσωπικότητας» και της ιδιωτικής της ζωής.

«Με τα χρόνια, το συνηθίζεις. Μαθαίνεις να προστατεύεις την ιδιωτική σου ζωή, τον τρόπο που κάνεις τα πράγματα, τον τρόπο ζωής σου. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν όρια, ένα φράγμα που είναι αρκετά ορατό στους άλλους και στον εαυτό μας», ανέφερε με νόημα η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο η Ana de Armas εξήγησε: «Δεν μπορείς να αφήνεις την αρνητική πλευρά της φήμης να σε αναστατώνει. Είμαστε όλοι άνθρωποι και χρειαζόμαστε αυτή την ιδιωτικότητα, την προσοχή και τον χώρο. Μοιάζει απίστευτο που πρέπει να το πω, αλλά έχουμε ξεχάσει αυτό το ελάχιστο του σεβασμού προς τους άλλους».

Ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η δημόσια κριτική που δέχτηκε για κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις της την πλήγωσε αρκετές φορές. Τον περασμένο Νοέμβριο, η ίδια δέχτηκε τα «πυρά» από τους θαυμαστές της όταν έγινε γνωστή η σχέση της με τον θετό γιο του Κουβανού προέδρου, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Τέλος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πλέον έχει γίνει πολύ καλή στο να «φιλτράρει» τα αρνητικά σχόλια, γνωρίζοντας ποια πρέπει να ακούσει και να μάθει από αυτά και ποια να τα «μπλοκάρει» όταν «γίνονται για να προκαλέσουν επίτηδες πόνο», όπως είπε.

Η σταρ των «Knives Out» υποστήριξε ότι οι επικρίσεις έχουν «ξεφύγει» πλέον από τον έλεγχο και έχουν γίνει «επιζήμιες και τοξικές», αλλά επέμεινε: «Έχω τον έλεγχο πάνω σε αυτό, γνωρίζοντας τι αφήνω να με αγγίξει και τι όχι». Είναι αλήθεια ότι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ προσπαθεί να κρατήσει μυστική τη σχέση του, ωστόσο οι κοινές τους εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Για να δούμε, λοιπόν, ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα…

