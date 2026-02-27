Συγκλονίζει η Λίλι Κόλινς για τη διατροφική διαταραχή: Η ανάρρωση συνεχίζεται…

Η Λίλι Κόλινς αποκάλυψε ότι το να μιλήσει ανοιχτά για τη διατροφική της διαταραχή ήταν «μία από τις πιο τρομακτικές αλλά και πιο ανταποδοτικές εμπειρίες της ζωής της». Η 36χρονη ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη διατροφική διαταραχή κατά την εφηβεία της, αναφέροντας ότι αυτό που τελικά την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια ήταν η επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον.

Η Λίλι υποδύθηκε μια γυναίκα που παλεύει με την ανορεξία στην ταινία του Netflix «To The Bone» και, σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε ότι η δική της πορεία ανάρρωσης -από τη διατροφική διαταραχή- είναι ακόμη «σε εξέλιξη».

Η πρωταγωνίστρια του «Emily In Paris» έκανε την ανάρτηση με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές, λέγοντας ότι το να μιλά για τις προσωπικές της εμπειρίες «αξίζει απόλυτα», αν μπορεί να βοηθήσει έστω και ένα άτομο που περνά κάτι παρόμοιο.

«Ως άνθρωπος που έχει παλέψει με μια διατροφική διαταραχή – και που μπόρεσε να αφηγηθεί την ιστορία τόσων άλλων σαν εμένα μέσα από τον ρόλο μου στο To The Bone – πάντα υποστήριζα την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και κατανόηση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές, ώστε κανείς να μη χρειάζεται να υποφέρει σιωπηλά ή με ντροπή», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η ανάρρωση είναι διαφορετική για τον καθένα και είναι μια διαρκής διαδικασία, αλλά μέσα από τη βοήθεια οργανισμών όπως το @neda και ταινιών όπως το To The Bone, έμαθα να συνδέομαι με άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες και να νιώθω λιγότερο μόνη.

Το να μιλήσω ανοιχτά και να ανοίξω την καρδιά μου για το παρελθόν μου με τις διατροφικές διαταραχές ήταν – και εξακολουθεί να είναι – μία από τις πιο τρομακτικές αλλά και πιο ανταποδοτικές εμπειρίες της ζωής μου. Αν κάθε φορά που μοιράζομαι την ιστορία μου βοηθά έστω και ένα άτομο στο ταξίδι της ανάρρωσής του, τότε αξίζει πέρα για πέρα», πρόσθεσε.

Η Λίλι πάλεψε με διατροφική διαταραχή ως έφηβη, αποκαλύπτοντας σε άλλη συνέντευξη ότι είχε να κάνει με την ανάγκη να νιώθει πως έχει «τον έλεγχο», ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί το σχολείο και τις σχέσεις της.

«Όταν ήμουν μικρότερη, ήθελα να φτάσω σε αυτή την εικόνα που θεωρούσα τελειότητα και το συνέδεα – δυστυχώς – με όσα βλέπεις στα media. Νομίζεις ότι το σχήμα του σώματος έχει μεγάλη σχέση με το να είσαι τέλειος», είχε δηλώσει στο «Harper’s Bazaar» το 2017.

«Καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποίησα ότι η τελειότητα δεν υπάρχει και οι προτεραιότητές μου άλλαξαν, γιατί θέλω κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια. Δεν θέλω αυτά τα προβλήματα που επέβαλα στον εαυτό μου να επηρεάσουν το αν θα μπορέσω να κάνω παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις παιδιά όταν είσαι τόσο άρρωστος».

Όταν ρωτήθηκε σε άλλη συνέντευξή της αν υπήρξε μία στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν βοήθεια, η ίδια απάντησε: «Δεν είχα ποτέ μια στιγμή “αποκάλυψης”. Ο λόγος που άρχισα τελικά να μιλάω γι’ αυτό ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι θέλω οικογένεια. Ήθελα παιδιά. Δεν ήθελα αυτό να είναι κάτι που θα κουβαλήσω μαζί μου σε αυτό». Πέρσι, η Λίλι ανακοίνωσε ότι απέκτησε μια κόρη, την Τόουβ Τζέιν, μέσω παρένθετης μητέρας, μαζί με τον σύζυγό της και σκηνοθέτη, Τσάρλι ΜακΝτάουελ.

