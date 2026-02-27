Η Λίντσεϊ Λόχαν εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου της «Vogue», σε μία από τις πιο δυνατές φωτογραφίσεις της τελευταίας περιόδου. Η 39χρονη ηθοποιός πόζαρε στο ελικοδρόμιο του Jumeirah Burj Al Arab, με φόντο τον εντυπωσιακό ορίζοντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, η Λόχαν εμφανίζεται ξαπλωμένη στο έδαφος φορώντας ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με λαμπερά κοσμήματα από τον οίκο Tiffany & Co.. Η σταρ ζει μόνιμα στο Ντουμπάι μαζί με τον σύζυγό της, Bader Shammas, και τον γιο τους Luai, γεγονός που, όπως η ίδια εξομολογείται, έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της αλλά και τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Vogue Arabia reimagines the "Rumors" music video by Lindsay Lohan, shot 212 metres above the Arabian Gulf on the helipad of Jumeirah Burj Al Arab to celebrate a new chapter in her career and life in Dubai. pic.twitter.com/2STxxYrKB8 — Lindsay Lohan Updates (@lavitalohan) February 26, 2026

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η Λόχαν μίλησε με ειλικρίνεια για τα δύσκολα χρόνια που μεγάλωσε υπό το άγρυπνο βλέμμα της δημοσιότητας. «Τώρα κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι: “Γιατί δεν ήρθε κάποιος να με βγάλει από εκεί, να με προστατεύσει περισσότερο;” Όταν είσαι έφηβος, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό μόνος σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λίντσεϊ Λόχαν γνώρισε παγκόσμια επιτυχία από πολύ νεαρή ηλικία, χάρη στον διπλό πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «The Parent Trap», ενώ ακολούθησαν εμπορικές επιτυχίες όπως το «Freaky Friday» με την Jamie Lee Curtis, το «Confessions of a Teenage Drama Queen» και το «Mean Girls».

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο, με τη νυχτερινή ζωή, το αλκοόλ και τις συλλήψεις της να απασχολούν έντονα τα διεθνή μέσα. Αναφερόμενη σε εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός μίλησε ξανά για την έλλειψη προστασίας και υποστήριξης που ένιωθε.

Μιλώντας για το παρόν, η Λόχαν τόνισε πως η μετακόμισή της στο Ντουμπάι το 2014 της χάρισε μια διαφορετική ποιότητα ζωής. «Με την ηλικία έρχεται ένα άλλο είδος αυτοπεποίθησης. Όταν ήμουν μικρότερη, δεν ένιωθα άνετα να εκφράζω τη γνώμη μου για έναν ρόλο ή να συμμετέχω στη δημιουργική διαδικασία. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι που αγαπώ περισσότερο», είπε.

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, ανέφερε: «Ταιριάζουμε τόσο καλά γιατί εκείνος είναι πολύ ήρεμος κι εγώ είμαι σαν πυροτέχνημα. Υπάρχει μια υπέροχη ισορροπία μεταξύ μας».

Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Luai, τον Ιούλιο του 2023, ενώ η ίδια αποκάλυψε ότι θα ήθελε στο μέλλον να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την οικογένειά της. «Το να ζω στο Ντουμπάι με γειώνει πολύ. Μπορώ απλώς να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου… Η πόλη μού δίνει την αίσθηση ότι βρίσκομαι κοντά σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό», εξήγησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ιδιωτικότητα που απολαμβάνει μακριά από τους παπαράτσι: «Είναι μια τεράστια ανάσα ανακούφισης το να μη χρειάζεται να σκέφτεσαι υπερβολικά κάθε σου κίνηση, κάθε δευτερόλεπτο».

