Sting: Πέρασαν 40 χρόνια από τον ποπ ύμνο «Every Breath You Take»

Το τραγούδι «έσπασε» ρεκόρ τόσο σε δημοτικότητα όσο και σε κέρδη

Ο Sting είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που επιβεβαιώθηκε για το νέο φεστιβάλ Christmas by Starlite. Ο 71χρονος Βρετανός μουσικός ανακοινώθηκε ως headliner της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο κάτοχος 17 βραβείων Grammy συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με την περιοδεία «My Songs», παρουσιάζοντας το σημαντικότερο ρεπερτόριό του τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman των Police. Ο μεγαλύτερος γιος του Sting, ο Joe Sumner, τον συνοδεύει στην περιοδεία και έχει «αγκαλιάσει» την κληρονομιά του πατέρα του ως ταλαντούχος μπασίστας.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Sting θα ερμηνεύσει το πιο εμβληματικό τραγούδι των Police, το «Every Breath You Take», το οποίο γιορτάζει την 40ή επέτειό του ως ένας κατ' εξοχήν ποπ ύμνος. Η μελωδία είναι τόσο πιασάρικη και ανθεκτική που μελετήθηκε ακόμη και από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Δανίας, ενώ το 2019 η BMI records, η κορυφαία εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων, το αναγνώρισε ως το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές στην ιστορία του ραδιοφώνου. Τον Ιούλιο του 1983, «εκθρόνισε» κλασικά τραγούδια όπως το Beat It του Michael Jackson, το Let's Dance του David Bowie και το Flashdance της Irene Cara... What a Feeling στα charts του Billboard και καταξίωσε τον τραγουδοποιό σε σταρ. Η δημιουργία και η επιτυχία του τραγουδιού λειτούργησε όμως και ως «τραγικός επίλογος» για τον πρώτο γάμο του Sting και για το συγκρότημά του, το οποίο βοήθησε να καθοριστεί η μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1980.

«Είναι ένα άσχημο τραγουδάκι», είπε κάποτε ο Sting για το κομμάτι που μόλις είχε κάνει τους Police το πιο δημοφιλές ποπ συγκρότημα στον κόσμο. Το έγραψε ενώ βρισκόταν στη μέση ενός καταφυγίου έμπνευσης στην Τζαμάικα, στο σπίτι που ανήκε στο παρελθόν στον Ίαν Φλέμινγκ, τον συγγραφέα της σειράς Τζέιμς Μποντ.

Ο Βρετανός μουσικός υποστήριζε πάντα ότι το τραγούδι ήταν ένας θεραπευτικός τρόπος να αντιμετωπίσει τη διάλυση του πρώτου του γάμου με την ηθοποιό Φράνσις Τόμελτι, μητέρα των δύο πρώτων παιδιών του.

Το διαζύγιο καλύφθηκε εκτενώς από τον Τύπο εκείνη την εποχή. Μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία με την Ιρλανδή ηθοποιό, ο Sting άρχισε ένα ειδύλλιο με την Trudie Styler, μια από τις καλύτερες φίλες της Tomelty. Από το 1977 -πριν ακόμη ο τραγουδοποιός φτιάξει το συγκρότημα που θα τον μετέτρεπε σε παγκόσμιο φαινόμενο- η ηθοποιός ήταν γειτόνισσα του ζευγαριού σε ένα κτίριο στη συνοικία Bayswater του Λονδίνου, κοντά στο Notting Hill. Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, «Broken Music», ερωτεύτηκε τη Trudie Styler από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισε, αλλά η δέσμευσή του τον εμπόδισε να το κάνει πράξη για χρόνια.

Αφού μαθεύτηκε η απιστία, η Trudie Styler «τιμωρήθηκε» από το σκάνδαλο. Η λαμπρή καριέρα της σταμάτησε ξαφνικά εν μέσω κατηγοριών όπως ότι ευθυνόταν για τη διάλυση των The Police κοκ.

«Κανείς μας δεν είναι περήφανος για μια κατάσταση που συνέβη. Απλά συνέβη. Αγαπιόμασταν και ζούσαμε μαζί και μετά παντρευτήκαμε και κάναμε κι άλλα παιδιά. Και αυτή είναι η ιστορία της ζωής μας», δήλωσε η ηθοποιός στην εφημερίδα «Guardian».

Την επόμενη χρονιά γεννήθηκε ο Mickey, το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, και ο Sting και η Styler παντρεύτηκαν το 1992. Τα πρώτα χρόνια του ζευγαριού ήταν ταραχώδη, αλλά το 2023 το ζευγάρι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται για τους διάσημους φίλους του: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μαντόνα και Κλίντον.

Μαζί έχουν ασχοληθεί με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και με το Ίδρυμα Rainforest Foundation, έχουν υποστηρίξει τους αυτόχθονες πληθυσμούς στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική, έχουν γίνει πρωτοπόροι στην προώθηση των βιολογικών τροφίμων και έχουν καταρρίψει τα ταμπού γύρω από το ταντρικό σεξ. Το ζευγάρι μοιράζεται, επίσης, το πάθος του για την αμπελουργία.

Με εκτιμώμενη περιουσία άνω των 400 εκατ. δολαρίων, ο Βρετανός σταρ θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους καλλιτέχνες στον κόσμο μετά την πώληση ολόκληρου του καταλόγου των τραγουδιών του στην Universal Music, πέρυσι, για ένα αστρονομικό ποσό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.