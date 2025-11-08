Στην Ύδρα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Αποκλειστικές εικόνες

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Weekend Life» και του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Καλογερά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ύδρα, όπου έφτασε με την ιδιωτική θαλαμηγό «Περσεφόνη».

Η ίδια έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γνωρίσει από κοντά τα ελληνικά νησιά. Νησιώτες με παραδοσιακές φορεσιές παρευρέθηκαν για να την καλωσορίσουν και να αναδείξουν την πλούσια ιστορία της Ύδρας. Την υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας μαζί με στελέχη της δημοτικής αρχής, ενώ προς τιμήν της υψώθηκε στο νησί η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γκίλφοϊλ αναμένεται να γευματίσει σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, και θα δοκιμάσει επίσης τα φημισμένα υδραίικα αμυγδαλωτά.

