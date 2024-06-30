Στη Μόσχα ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που έχει προκαλέσει πολυάριθμες αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις στις ΗΠΑ με δηλώσεις και πράξεις του, βρίσκεται στη Μόσχα για μια ιδιωτική επίσκεψη, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Μουσικοί της Δύσης αποφεύγουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο Κάνιε Γουέστ είναι στη Μόσχα! Αυτά είναι υπέροχα νέα, βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας», ανέφερε η παραγωγός Γιάνα Ρουντκοβσκάγια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ξένια Σομπτσάκ, γνωστή προσωπικότητα στα ρωσικά μμε, δημοσίευσε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο στο Telegram το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει τον Αμερικανό ράπερ στην ταράτσα του διάσημου εμπορικού κέντρου GOUM, να αγναντεύει την Κόκκινη Πλατεία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γουέστ βρίσκεται στη Μόσχα για να «γιορτάσει τα σαράντα γενέθλια του φίλου του Γκόσα Ρουμπτσίνσκι», ενός δημοφιλούς Ρώσου σχεδιαστή μόδας.

Πλήθος περίπου εκατό θαυμαστών του ράπερ συγκεντρώθηκε παρά τη ζέστη μπροστά από το ξενοδοχείο Four Seasons, στο κέντρο της Μόσχας, ελπίζοντας να τον δουν από κοντά, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όλοι περιμένουν τον Κάνιε Γουέστ και όλοι ελπίζουν να τραβήξουν selfies ή να πάρουν αυτόγραφα», είπε ο Αλεξάντρ, ένας 18χρονος Ρώσος, για τον οποίο ο ράπερ είναι ένας «θρύλος».

Ο Γουέστ, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πυροδοτεί συνεχείς διαμάχες στις ΗΠΑ με σχόλια του, μεταξύ των οποίων με ένα από τα τελευταία, όπου επαίνεσε τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο ράπερ, γνωστός και για το brand του Yeezy, έχει γίνει παρίας της σόου-μπίζ από τότε που έκανε αντισημιτικά σχόλια το 2022. Αρκετές μάρκες όπως η Adidas, η Gap και η Balenciaga διέκοψαν κάθε συνεργασία και σχέση μαζί του.

