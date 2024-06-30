Γεννητούρια στην οικογένεια του Γιώργου Καράβα

Μεγάλες στιγμές ζουν εδώ και λίγες μέρες ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του Ραφαέλα Ψαρρού που έγιναν... πολύτεκνοι!

Όχι δεν απέκτησαν ξαφνικά κι άλλα παιδιά εκτός των δύο που έχουν και λατρεύουν.

Το σκυλάκι τους όμως ο Chicco, ένα γλυκό καφέ κανισάκι αποδείχτηκε, όπως έγραψε ο Γιώργος Καράβας latin lover και απέκτησε ουκ ολίγα κουταβάκια.

Περιττό να σας πούμε πόσο έχουν πάθει έρωτα τα παιδιά της οικογένειας με τα μικροσκοπικά κουταβάκια. Μια φωτογραφία του γιου του να κοιμάται αγκαλιάζοντας προστατευτικά τα κουτάβια τα λέει όλα.

