Βασιλική Τρουφάκου: Οι 9 μήνες της εγκυμοσύνης της σε ένα υπέροχο βίντεο

Ενός μηνός έγινε στις 27 Ιουνίου ο γιος της Βασιλικής Τρουφάκου και η ηθοποιός σιγά σιγά αρχίζει να επιστρέφει και στις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Την Παρασκευή μάλιστα έκανε και την πρώτη της εμφάνιση σε ένα ιδιαίτερο μουσικοθεατρικό δρώμενο στην Εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Βασιλική εξάλλου δούλευε μέχρι και που έφτασε προχωρημένη εγκυμοσύνη αφού είχε γυρίσματα για το Famagusta και μάλιστα οι συνεργάτες της εκεί φρόντισαν και ενδυματολογικά και σκηνοθετικά να μην φανεί οτι είναι έγκυος αφού η ίδια δεν ήθελε να μαθευτεί πριν αποφασίσει η ίδια να το ανακοινώσει δημόσια.

