5ο Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα

Το Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα τείνει πλέον να γίνει θεσμός, αφού φέτος διοργανώνεται για 5η φορά στους χώρους του παλαιότερου οινοποιείου της Ελλάδας, Achaia Clauss, στην Πάτρα. Το φεστιβάλ έκανε ένα μικρό αναγκαστικό διάλειμμα λόγω κορωνοϊού, όταν και παρουσιαζόταν διαδικτυακά. Φέτος όμως και πάλι θα παρουσιαστεί από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στους θαυμάσια διατηρημένους χώρους του Castro Clauss. Ο διευθυντής του φεστιβάλ Αντώνης Κορκόντζηλας μιλώντας στην Deutsche Welle λέει για την ανάπτυξή του και την ανταπόκριση του κοινού:



«Από το 2019 που ξεκινήσαμε, έχουμε συνεχώς ανάπτυξη κοινού. Πέρυσι, το 2023, φτάσαμε περίπου στους 1.800 θεατές στην Πάτρα, σε ένα διάστημα τεσσάρων ημερών για το φεστιβάλ. Οι προβολές στην Αθήνα έφτασαν γύρω στους 250 θεατές συνολικά για το διήμερο. Οπότε τα τελευταία χρόνια περίπου 5.000 άτομα έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες και το πρόγραμμα του KinoFest».

Πληθαίνει το κοινό, οι μέρες και οι ταινίες

Το φεστιβάλ από πέρυσι θέλησε να ανοίξει τα φτερά του και να παρουσιάζεται και σε άλλες πόλεις, κάνοντας την αρχή από την Αθήνα. Και φέτος θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα, χωρίς όμως ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και ο χώρος. Στην Πάτρα προσέθεσαν μια ημέρα πάντως, ώστε να μπορέσει να χωρέσει το πρόγραμμα. Και όπως λέει ο Αντώνης Κορκόντζηλας: «Πέρα από την ανάπτυξη και αύξηση του κοινού, κάθε χρόνο έχουμε και αύξηση προγράμματος, όπου θα προβάλλουμε φέτος γύρω στις 37 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation». Οι ταινίες είναι από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο.



Και δεν είναι μόνο αυτό. Για πρώτη φορά το φεστιβάλ αποκτά διαγωνιστικό τμήμα, στο οποίο θα διαγωνιστούν 8 ταινίες μεγάλου μήκους. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από την Άννα Ρούτση, αρθρογράφο και νομικό, ειδική επιστήμονα στον Συνήγορο του Πολίτη, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Πρόδρομο Τσινικόρη και την ηθοποιό Αλεξία Μπεζίκη. Και οι τρεις έχουν σχέσεις με τη Γερμανία και γνωρίζουν καλά τη χώρα.



Όσο για το εάν ο Αντώνης Κορκόντζηλας θα μπορούσε να ξεχωρίσει κάποιες από τις ταινίες, μας απαντά πως όλες είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένες, ωστόσο αναφέρει μία: «Εγώ θα ξεχώριζα την ταινία Wonder Woman, γιατί ουσιαστικά διακωμωδεί την κατάσταση στην Ελβετία με τις τρεις επίσημες γλώσσες στο κράτος και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γενικότερα τις αντιξοότητες που περνούν. Όταν κάποιος για παράδειγμα είναι γαλλόφωνος σε μία χώρα που έχει επίσημη γλώσσα τα γερμανικά και πάει λέγοντας».

Τα κριτήρια επιλογής

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των ταινιών για να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είναι να πρόκειται για γερμανόφωνες ταινίες παραγωγής των δυο τελευταίων ετών και να έχουν βέβαια κάτι ουσιαστικό να πουν στο κοινό. Πέρυσι μάλιστα για πρώτη φορά εισήγαγαν και το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ, ενώ φέτος, όπως προαναφέραμε, καθιερώθηκε και το βραβείο της κριτικής επιτροπής.



Το Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα φέτος περιλαμβάνει και ταινίες για παιδιά καθώς και μία ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «ΑΝΙΜΑ - Τα ρούχα του πατέρα μου» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την queer κοινότητα. Τους λάτρεις του κινηματογράφου περιμένει ακόμα ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα, ενώ όπως μαθαίνουμε η ταινία που θα κλείσει το φεστιβάλ είναι η γερμανική ταινία «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» παραγωγής Netflix, η οποία είναι μία από τις πιο πολυβραβευμένες μη αγγλόφωνες ταινίες στην ιστορία των Όσκαρ.

