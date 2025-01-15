Η Sofia Vergara φαίνεται να είναι ερωτευμένη με τον αστέρα της Formula 1, Lewis Hamilton, καθώς οι δυο τους απαθανατίστηκαν να γευματίζουν στη Νέα Υόρκη. Η 52χρονη ηθοποιός του «Modern Family» και ο 40χρονος οδηγός αγώνων κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε τραπέζι εστιατορίου, όπου τους συνόδευαν φίλοι.

Lewis and Sofia Vergara in New York on January 14th, 2025



火曜日にニューヨークで目撃されたハミルトンとソフィア・ベルガラ pic.twitter.com/Bg9wF67VOh January 15, 2025

Η Sofia Vergara απολάμβανε τη συντροφιά και τη συζήτηση με τον Lewis Hamilton, όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του το TMZ.Έξω από το εστιατόριο, η ίδια και ο Lewis εντοπίστηκαν να χαμογελούν και να συζητούν μεταξύ τους, πριν μπει σε ένα SUV και φύγει. Και οι δύο διασημότητες φάνηκαν να είναι ευδιάθετοι καθώς μιλούσαν μεταξύ τους στο πεζοδρόμιο μετά το γεύμα, το οποίο λέγεται ότι διήρκεσε δύο ώρες.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton spotted in New York after a 2 hour lunch date



📸: backgrid pic.twitter.com/KRR0uKTRXy — Glock Topickz (@Glock_Topickz) January 15, 2025

Όλα αυτά τα χρόνια, η Sofia έχει ερωτευτεί αρκετούς νεότερους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου συζύγου της, Joe Manganiello, 48 ετών, και του πρώην αρραβωνιαστικού της, Nick Loeb, 49 ετών.

Εν τω μεταξύ, ο Lewis είχε ως γνωστόν μια σχέση με τη σταρ των Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, από το 2007 μέχρι τον οριστικό χωρισμό τους το 2015. Στη δεκαετία που ακολούθησε, έχει συνδεθεί με τα μοντέλα Gigi Hadid και Kendall Jenner, ενώ ο ίδιος διέψευσε φήμες για ειδύλλιο και με τη Rihanna.

Η Sofia είναι γνωστό ότι τελευταία έβγαινε με τον ορθοπεδικό χειρουργό, Justin Saliman, αλλά τον περασμένο Οκτώβριο αποκάλυψε ότι είναι και πάλι ελεύθερη. Στις Χρυσές Σφαίρες, η ίδια δήλωσε ότι η νέα χρόνια θέλει να της φέρει υγεία, χρήματα και ένα αγόρι ή έναν εραστή…

Πηγή: skai.gr

