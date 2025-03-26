Τα 3 ζώδια που πιθανότατα δεν έχουν καμία παρουσία στα social media

Για αρκετό καιρό τώρα, έχω συνειδητοποιήσει ότι το να περνάω πολύ χρόνο στα social media επηρεάζει τον χρόνο μου, την ψυχική μου υγεία, ακόμα και την αίσθηση του εαυτού μου. Παρόλο που το ξέρω, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι μερικές φορές με παρασύρει το ατελείωτο σκρολάρισμα και συνειδητοποιώ πως έχουν περάσει ώρες. Έχω δοκιμάσει να βάλω χρονομετρητή στο κινητό μου για να το περιορίσω, αλλά πάντα βρίσκω τρόπο να τον αγνοήσω. Έχω προσπαθήσει να αντικαταστήσω τη συνήθεια με νέα χόμπι, αλλά δεν πιάνει πάντα. Και τις μέρες που τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί, αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να μην έχω καθόλου παρουσία στα social media. Θα ένιωθα ανακούφιση; FOMO; Ή και τα δύο;

Αν σκεφτώ τη σημερινή κοινωνία, φαίνεται σχεδόν αδύνατο και ίσως μη πρακτικό, να μην έχει κάποιος social media, ειδικά αν η δουλειά του επωφελείται από αυτά ή τα απαιτεί. Προσωπικά, έχω εργαστεί στον χώρο των social media, οπότε η αποφυγή τους δεν ήταν επιλογή. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα που έχουν καταφέρει να αντισταθούν. Κάποιοι δεν ένιωσαν ποτέ την ανάγκη να φτιάξουν λογαριασμό, ενώ άλλοι έχουν ένα προφίλ που παραμένει ανενεργό από το 2019 χωρίς να τους νοιάζει. Ίσως να γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους. Ίσως να είσαι κι εσύ ένας από αυτούς.

Και ξέρεις κάτι; Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν καμία παρουσία στα social media. Δεν φοβούνται να ζήσουν χωρίς το σκρολάρισμα. Ανήκεις σε ένα από αυτά;

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι δεν φοβούνται την αλλαγή. Οι φίλοι τους δεν τους εμπιστεύονται για τη σταθερότητά τους, αλλά για την απρόβλεπτη, δημιουργική και χαοτική ενέργειά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέροντες στα social media, αλλά το ίδιο εύκολα θα μπορούσαν να καούν από την υπερβολική χρήση τους. Αν μπουν στον πειρασμό, μπορεί να χαθούν σε ατελείωτα scrolls, αναζητώντας πληροφορίες για κάθε πιθανό θέμα.

Όμως, αυτό που πραγματικά δίνει ζωή σε έναν Δίδυμο δεν βρίσκεται στο feed του, είναι οι νέες εμπειρίες. Οι Δίδυμοι πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς, αλλιώς νιώθουν πως χάνουν τον ενθουσιασμό τους. Όταν αρχίζουν να νιώθουν ότι τα social media τούς κρατάνε στάσιμους, απλά τα εγκαταλείπουν.

Ο φίλος σου ο Δίδυμος πιθανότατα είχε λογαριασμό σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κάποτε, μόνο και μόνο για να τις δοκιμάσει. Μόλις κατάλαβε ότι δεν του προσφέρουν κάτι ουσιαστικό, σταμάτησε να ποστάρει και ξέχασε ακόμα και να τσεκάρει το feed του. Γι’ αυτό το τελευταίο του post έχει ένα hashtag που ήταν στη μόδα πριν πέντε χρόνια. Και το καλύτερο; Δεν νιώθει καθόλου FOMO. Θα εμφανιστεί στα κοινωνικά events, θα γνωρίζει πάντα τι είναι trend και θα συνεχίσει να ζει τη ζωή του χωρίς να σκέφτεται τα social.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί δεν εμπιστεύονται εύκολα, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Από την αρχή ήταν καχύποπτοι απέναντι στα social media. Δεν ποστάρουν σχεδόν ποτέ, γιατί λατρεύουν την ιδιωτικότητά τους. Παρόλα αυτά, έχουν την τάση να παρακολουθούν τι συμβαίνει, γιατί δεν αντέχουν να μη γνωρίζουν τι γίνεται στον κόσμο γύρω τους. Αν ένας Σκορπιός έχει λογαριασμό, πιθανότατα είναι ιδιωτικός, χωρίς φωτογραφία προφίλ, προς απογοήτευση όσων θα ήθελαν να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στη ζωή του χωρίς να κάνουν follow.

Αλλά η αλήθεια είναι πως οι Σκορπιοί προτιμούν να ζουν μυστηριωδώς. Αντί να σκρολάρουν, προτιμούν να διαλογίζονται, να γράφουν ημερολόγιο ή να περνούν χρόνο μόνο με τους λίγους ανθρώπους που εμπιστεύονται πραγματικά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ρίξουν καμιά κλεφτή ματιά στο feed ενός φίλου, γιατί, όσο κι αν δεν συμμετέχουν, πάντα θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει.

Αιγόκερως

Ένας Αιγόκερως πάντα θα βάζει τους στόχους του πάνω από όλα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσει τα social media για τη δουλειά του, θα το κάνει με απόλυτη πειθαρχία. Θα ξέρει ακριβώς πού να ψάξει για να βρει τις τελευταίες τάσεις και θα είναι εξαιρετικός στο να τα χρησιμοποιεί στρατηγικά. Ωστόσο, ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησαν ότι τα social media «τρώνε» πολύτιμο χρόνο από όλους. Και αυτό είναι κάτι που ένας Αιγόκερως απλά δεν μπορεί να ανεχτεί.

Ένας Αιγόκερως αγαπά την τελειότητα και τα social media είναι γεμάτα αβεβαιότητα. Γι’ αυτό, πολλοί Αιγόκεροι δεν μπήκαν καν στον κόπο να δημιουργήσουν λογαριασμό σε νέες πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια. Αν κάτι δεν χωράει στη λίστα με τις προτεραιότητές τους, απλά δεν θα ασχοληθούν μαζί του.

Αλλά μην τους παρεξηγείς, οι Αιγόκεροι δεν είναι αντικοινωνικοί. Απλώς προτιμούν να διοχετεύουν την ενέργειά τους αλλού. Ίσως να τους βρεις να γράφουν άρθρα, να δημιουργούν το δικό τους site ή να δουλεύουν πάνω σε ένα μεγάλο project που απαιτεί αφοσίωση και συγκέντρωση. Δεν τους ενδιαφέρει το instant gratification που προσφέρουν τα social media, οι Αιγόκεροι παίζουν το μακροπρόθεσμο παιχνίδι.

Εσύ ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια; Αν ναι, τότε μάλλον ξέρεις ήδη ότι η ζωή είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα όταν δεν ζεις μέσα από μια οθόνη.

