Η Helena Christensen, το θρυλικό supermodel των ’90s, μας θυμίζει ξανά γιατί δεν έχει χάσει ούτε ίχνος από τη λάμψη και την τόλμη της. Σε μια ανάρτηση που άφησε γι άλλη μια φορά άφωνους τους θαυμαστές της, η 56χρονη καλλονή μοιράστηκε στιγμιότυπα από μια εντυπωσιακή και -κυριολεκτικά- παγωμένη εμπειρία: το μπάνιο της σε μια παγωμένη λίμνη!

Με φόντο ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο τοπίο, η Helena φόρεσε το μαγιό της και αφού έσπασε προσεκτικά τον πάγο με ένα ειδικό βαρίδι, βούτηξε στα παγωμένα νερά, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά και η αντοχή πάνε χέρι-χέρι.

«Slippery When Wet» (Ολισθηρό όταν βρέχεται) έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης με χιούμορ προφανώς λες κι αυτό είναι το μόνο «πρόβλημα» στο να βουτάς μέσα στον πάγο κυριολεκτικά!

Η τολμηρή της πράξη δεν είναι μόνο θέμα εντυπωσιασμού. Το κολύμπι σε κρύο νερό είναι γνωστό για τα οφέλη του στην υγεία, καθώς ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στη μείωση του άγχους. Και, όπως φαίνεται, η Helena αντέχει και αρκετά εντός του νερού και κυρίως χωρίς να ουρλιάξει!

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το πασίγνωστο πρώην supermodel να απολαμβάνει τη φύση. Με την αγάπη της για τη γυμναστική, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη φυσική ομορφιά, συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της που περιλαμβάνουν πεζοπορίες, εξερευνήσεις και φυσικά… τολμηρές βουτιές.

Το μοντέλο, που παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φιγούρες της μόδας, μας δείχνει ότι η αυτοπεποίθηση και η σύνδεση με τη φύση είναι η πραγματική πηγή νεότητας.

Η Helena Christensen, πέρα από το ότι υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, είναι σήμερα ένα σύμβολο τόλμης και αυτοπεποίθησης. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, και με μια προσέγγιση στη ζωή που εκτιμά την απλότητα και την αυθεντικότητα, συνεχίζει να εμπνέει τις γυναίκες παγκοσμίως.

Αυτή η παγωμένη βουτιά είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η πραγματική δύναμη δεν έχει ηλικία και ότι το να ζεις στο έπακρο είναι πάντα μια καλή ιδέα.

