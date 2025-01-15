Ένα κτίριο της Νέας Υόρκης που έγινε διάσημο από την επιτυχημένη σειρά «Sex and the City» σύντομα θα αποκλειστεί για τους παρεμβατικούς θαυμαστές της σειράς, καθώς η ιδιοκτήτριά του έχει προσφύγει με επιστολή της στην Επιτροπή Διατήρησης Ορόσημων της Νέας Υόρκης για να προστατεύσει το δημοφιλές κτίριο και να διαφυλάξει την ιδιωτική της ζωή από τη δημοσιότητα.

«Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, υπάρχουν ομάδες επισκεπτών μπροστά στο σπίτι που τραβούν φωτογραφίες με φλας, φλυαρούν δυνατά, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνουν βίντεο στο TikTok ή απλώς γιορτάζουν τη στιγμή», έγραψε.

Το κτίριο της οδού Perry Street (66) στο Greenwich Village, χρησιμοποιήθηκε στο δημοφιλές σόου του HBO, ως το εξωτερικό του διαμερίσματος της πρωταγωνίστριας Carrie Bradshaw.

Η ιδιοκτήτρια, η οποία παραμένει ανώνυμη στην αίτησή της, έχει τοποθετήσει επί του παρόντος ένα «φράγμα» με αλυσίδες για να κρατά τους θαυμαστές μακριά, ενώ σκοπεύει να εγκαταστήσει μια πύλη από χυτοσίδηρο. Επειδή όμως ζει σε μια ιστορική γειτονιά, χρειάζεται ειδική άδεια για να εγκαταστήσει τη σιδερένια πύλη προκειμένου να κρατήσει τα πλήθη μακριά από το σπίτι της.

Το σπίτι της Carrie Bradshaw στο «Sex & the City». Το κτίριο βρίσκεται στο Greenwich Village, παρόλο που ο χαρακτήρας της Carrie ζούσε στο Upper East Side. Μια πινακίδα ζητά από τους επισκέπτες να μείνουν μακριά από τα σκαλιά και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Η ιδιοκτήτρια ανέφερε ότι ορισμένοι θαυμαστές σεβάστηκαν την αλυσίδα και την πινακίδα την οποία είχε τοποθετήσει «Απαγορεύεται η παραβίαση-Ιδιωτική ιδιοκτησία», αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν. «Σκαρφαλώνουν πάνω από την αλυσίδα, ποζάρουν, χορεύουν ή ξαπλώνουν στα σκαλιά, ανεβαίνουν στην κορυφή για να κοιτάξουν τα παράθυρα του Σαλονιού, προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα της κύριας εισόδου ή, όταν είναι μεθυσμένοι αργά το βράδυ, χτυπούν τα κουδούνια», είπε.

«Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις γκράφιτι στα σκαλιά και αρχικά σκαλισμένα στο πλαίσιο της κύριας πόρτας», είπε.

«Μετά από 20 και πλέον χρόνια ελπίδας ότι αυτό θα σταματήσει, κατάλαβα ότι πλέον πρέπει να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό», έγραψε στην αίτησή της.

Το Sex and the City προβλήθηκε στο HBO από το 1998 έως το 2004 και κέρδισε 7 Emmy. Παρουσιάζει τις σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή τεσσάρων γυναικών της Νέας Υόρκης και έχει αποκτήσει ακόμη περισσότερους θαυμαστές τα τελευταία χρόνια, από τότε που νεότερες γυναίκες μπορούν να το παρακολουθούν σε πλατφόρμες ροής όπως το Netflix. Ακολούθησαν δύο ταινίες Sex and the City, καθώς και ένα sequel show που ονομάζεται «And Just Like That».

Πηγή: skai.gr

