Η πρόσφατα ελεύθερη Sofia Vergara «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από βραδινή της έξοδο στη Νέα Υόρκη. Η 52χρονη ηθοποιός μας έδειξε το πλούσιο δαντελένιο ντεκολτέ της, προκαλώντας ντελίριο στους θαυμαστές της.

Η Sofia Vergara φόρεσε, επίσης, ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι, το οποίο ήταν κομμένο και ραμμένο στην εντέλεια και ταίριαζε γάντι στο αδύνατο σώμα της. Η κριτής του «America's Got Talent» δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό της, αλλά έχει αφήσει υπονοούμενα ότι χώρισε από τον ορθοπεδικό χειρουργό, τον 52χρονο Justin Saliman, μετά από ένα χρόνο σχέσης.

Τον περασμένο Οκτώβριο η διάσημη ηθοποιός μίλησε στο «US Weekly και όταν ρωτήθηκε για το εάν εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Νέα Υόρκη είναι το καλύτερο μέρος για να βγει κάποιος ραντεβού, η ίδια απάντησε θετικά. «Απόλυτα. Για την ακρίβεια, μιλούσα χθες γι’ αυτό, επειδή τώρα είμαι ελεύθερη… Αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια πιο διαφορετική ομάδα ανθρώπων στη Νέα Υόρκη από ότι στο Λος Άντζελες. Κι αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον χώρο της ψυχαγωγίας. Εδώ, έχεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο - αρχιτέκτονες, συγγραφείς, ηθοποιούς, επιχειρηματίες», κατέληξε.

Πριν από λίγο καιρό, η διάσημη ηθοποιός έκανε ένα ταξίδι στο εξοχικό της στην Καραϊβική, το οποίο ονόμασε «Casa Chipi Chipi» και ο Justin Saliman δεν ήταν μαζί της. Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν κοινοί φίλοι τους έκαναν έκπληξη και τους κανόνισαν ένα ραντεβού στα τυφλά.

Πριν από τη σχέση τους, η Sofia Vergara ήταν παντρεμένη με τον 47χρονο ηθοποιό, Joe Manganiello, για οκτώ χρόνια πριν χωρίσουν τον περασμένο Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

