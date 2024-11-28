Dua Lipa στην Ταϊλάνδη: Η σέλφι με μπικίνι που τρέλανε τα σόσιαλ μίντια

Η Dua Lipa ανέβασε τις θερμοκρασίες στα ύψη φέρνοντας... Καλοκαίρι στον Δεκέμβρη με τη δημοσίευση μιας σειράς από εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τον χρόνο που πέρασε στην Ταϊλάνδη, αφού έφτασε στη Βομβάη με τον φίλο της Callum Turner για τον επόμενο σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας της.

Η 29χρονη σταρ της ποπ, 29 ετών, συνοδεύεται από τον 34χρονο ηθοποιό στην περιοδεία της, Radical Optimism

Μόλις μια μέρα αφότου η τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή της Μπανγκόκ, κοινοποίησε στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στην πόλη.

Η Dua δεν δίστασε να δείξει την απίστευτη σιλουέτα της ενώ έκανε ηλιοθεραπεία με ένα μικροσκοπικό ροζ φλοράλ μπικίνι, βγάζοντας μια selfie για να δείξει το ντεκολτέ και τους κοιλιακούς της.

Αλλες φωτογραφίες την «συλλαμβάνουν» να απολαμβάνει τις λιχουδιές της χώρας σε πολλά τοπικά εστιατόρια και να θαυμάζει τα αξιοθέατα με τον Callum.

Πρόσθεσε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στη σκηνή, περιτριγυρισμένη από τους χορευτές της και εντυπωσιακές σέξι πόζες ντυμένη στα μωβ.

Πηγή: skai.gr

