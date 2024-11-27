Η Sofia Vergara εξέπεμπε αυτοπεποίθηση καθώς πόζαρε σαν μοντέλο σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 52χρονη ηθοποιός του «Modern Family», η οποία φωτογραφίζεται συχνά-πυκνά με το σκυλάκι της, μας έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενθουσιάζοντας τους 35,1 εκατ. followers της.

Η ηθοποιός, η οποία είναι πλέον «single» μετά τον χωρισμό της από τον Justin Saliman, ήταν ξαπλωμένη σε ένα καναπέ. Η κριτής του «America's Got Talent» είχε μιλήσει στο «E! News» για το πώς νιώθει στην ηλικία των 50 ετών. «Όταν φτάνεις σε μια ορισμένη ηλικία, γνωρίζεις τη ζωή καλύτερα. Αυτό είναι ένα από τα διασκεδαστικά πράγματα του να γερνάς: Συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι».

Η ηθοποιός του «Griselda» συνέχισε: «Είμαι σε μια δουλειά όπου μας κοιτάζουν πάντα και τώρα οι κάμερες είναι υψηλής ευκρίνειας. Είναι διαφορετικό να γερνάς ως κανονική γυναίκα σε μια κανονική δουλειά, αλλά το να γερνάς μπροστά σε μια κάμερα είναι εντελώς διαφορετικό. Και όλες οι ανασφάλειές μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες όταν μεγαλώνεις».

