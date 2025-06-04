Στη Σκιάθο κατέπλευσε νωρίς σήμερα το απόγευμα, με την πολυτελή θαλαμηγό του "Al Mirqab", ο σεΐχης του Κατάρ Τζασίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, πιστός στην αγάπη του για το καταπράσινο νησί, όπως κάνει κάθε χρόνο για περισσότερα από 15 χρόνια.

Η πολυτελής θαλαμηγός, έφθασε στον όρμο των Κουκουναριών και αγκυροβόλησε απέναντι από την εκπληκτική Μάραθα και μπροστά από το ξενοδοχείο "Skiathos Palace".

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα και ειδικά τη Σκιάθο, στις αρχές Ιουνίου απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι και δεν είναι λίγες οι φορές που ο σεΐχης επισκέπτεται τη Χώρα και αναμειγνύεται ως απλός τουρίστας, με τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού και συνομιλεί με ντόπιους , αφού έχει δημιουργήσει αρκετές γνωριμίες.

Συνήθως η θαλαμηγός "Αl Mirqab" παραμένει στην παραλία Μάραθα του "Skiathos Palace" για αρκετές ημέρες.

Ο σεΐχης του Κατάρ τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στις Σποράδες σε κρουαζιέρα, απολαμβάνοντας τη Σκόπελο αλλά και τη Μεγάλη Άμμο με τελική κατάληξη τη Μάραθα στις Κουκουναριές.

Στη Σκιάθο, μαζί με τη μήκους 133 μέτρων θαλαμηγό, βρίσκεται και το βοηθητικό σκάφος, όπως και το ελικόπτερο για τη μετακίνηση των υψηλών επιβατών του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

