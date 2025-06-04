Αμαλία Κωστοπούλου: Έκανε πρόβα νυφικού σε διάσημο οίκο (μεταξύ άλλων) και εύχεται όλες οι μέρες να ήταν έτσι!

Μια πρώτη πρόβα νυφικού (ή περισσότερο έρευνα αγοράς) έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου ανάμεσα σε πολλά άλλα πράγματα που έκανε μαζί με φίλη της στη Νέα Υόρκη.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού έχει ανακοινώσει ότι θα παντρευτεί το 2026 τον Τζέικ Μέντγουελ μετά την πρόταση γάμου που της έκανε τον Φεβρουάριο. Μάλιστα ο γάμος θα γίνει στην Ελλάδα.

Η πρωτότοκη κόρη του ζεύγους επισκέφτηκε το πολυτελές κατάστημα του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab που είναι γνωστός για τα παραμυθένια νυφικά του και τον έχουν προτιμήσει από πριγκίπισσες, όπως η Στεφανί του Λουξεμβούργου, μέχρι stars του Χόλιγουντ όπως η Rose Leslie του Game of Thrones.

Η Αμαλία Κωστοπούλου εκτός από φωτογραφίες στο Instagram ανέβασε και βίντεο στο ΤikTok όπου περιέγραφε όλα όσα έκανε την ίδια μέρα μετά την πρόβα, από επίσκεψη σε έκθεση για τον Πικάσο, φαγητό και shopping παπουτσιών μέχρι βραδινό μακιγιάζ για το birthday dinner (παρότι δεν είναι τα γενέθλιά της όπως είπε) με φίλους που επίσης είχαν γενέθλια.

«Ήταν ένα πραγματικό όνειρο! Δεν το πίστευα ότι δοκίμασα νυφικά. Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα. Ένιωσα πολύ τυχερή που είχα τη δυνατότητα να δοκιμάσω αυτά τα όμορφα πράγματα» ακούγεται να λέει στα Αγγλικά στο βίντεο περιγράφοντας την πρόβα.

