Jessie J: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού δύο χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 37χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε νωρίς σε ένα συγκινητικό βίντεο που «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο καρκίνος είναι χάλια σε κάθε μορφή, αλλά κρατάω τη λέξη «νωρίς», είπε η ίδια.

Η Jessie αποκάλυψε ότι ανακάλυψε ότι είχε την ασθένεια πριν από την κυκλοφορία του νέου της επιτυχημένου single, «No Secrets», το οποίο κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου. Η μητέρα ενός παιδιού δήλωσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά την εμφάνισή της στο Summertime Ball, στο Λονδίνο στις 15 Ιουνίου.

Το «No Secrets» ήταν το τραγούδι της Jessie με το οποίο επέστρεψε στα μουσικά δρώμενα μετά από μια τετραετή παύση, κατά τη διάρκεια της οποίας απέκτησε τον γιο της Sky, δύο ετών, με τον αστέρα του μπάσκετ Chanan Colman.

Στο βίντεο η Jessie ανέφερε: «Γεια σας, το σκεφτόμουν αν έπρεπε να μοιραστώ αυτό το νέο μαζί σας. Ήθελα να το κάνω, αλλά υπάρχουν πολλές απόψεις έξω... Πάντα μοιραζόμουν ό,τι περνούσα στη ζωή μου. Πριν κυκλοφορήσει το ‘’No Secrets’’, διαγνώστηκα με πρώιμο καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος είναι χάλια σε κάθε μορφή, αλλά κρατάω τη λέξη πρώιμη. Ακόμη δεν το έχω επεξεργαστεί αρκετά, επειδή εργάζομαι τόσο σκληρά», πρόσθεσε.

Τον περασμένο μήνα, η Jessie εμφανίστηκε στα τηλεοπτικά βραβεία BAFTA στο Λονδίνο, κάνοντας τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή για να τραγουδήσει το «The Award Goes To».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.