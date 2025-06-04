Ντίνος Ηλιόπουλος: Όταν συνάντησε τη Τζέιν Μάνσφιλντ

Μια άγνωστη, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό, φωτογραφία του παρουσιάζει στο κανάλι του στο Instagram ο γνωστός φωτογράφος Κλεισθένης Δασκαλάκος. Πρόκειται για τη φωτογραφία του δημοφιλούς κωμικού μας Ντίνου Ηλιόπουλου με τη σεξοβόμβα Τζέιν Μάνσφιλντ όταν είχε έρθει στη χώρα μας το 1960.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κλεισθένης, η Αμερικανίδα ηθοποιός κατέφθασε στην Αθήνα αρχές Οκτωβρίου του '60 για τα γυρίσματα της αισθηματικής κωμωδίας «Συνέβη στην Αθήνα» η οποία αναφέρεται στην περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων του 1896. Μια παραγωγή της 20th Century Fox σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και συμπρωταγωνιστές τους Τίτο Βανδή και Ξένια Καλογεροπούλου. Κατά την διαμονή της στη Αθήνα θα διασκεδάσει στους ρυθμούς του ελληνικού μπουζουκιού με τον Μανώλη Χιώτη και την Μαίρη Λίντα και θα φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη θαυμάζοντας τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας.

