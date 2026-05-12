Σίντνεϊ Σουίνι…η «MAGA Barbie»: Νέα θύελλα για τον «Ρεπουμπλικανό» χαρακτήρα της στο Euphoria

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στα social media, μετά το νέο επεισόδιο της σειράς «Euphoria» που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις θεωρίες πολλών θαυμαστών ότι ο χαρακτήρας της, η Κάσι Χάουαρντ, έχει ξεκάθαρα συντηρητικές και Ρεπουμπλικανικές απόψεις.

Η 28χρονη ηθοποιός είχε ήδη μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του Χόλιγουντ γύρω από πολιτικά ζητήματα, παρότι η ίδια επιμένει ότι δεν θέλει να μιλά δημόσια για πολιτική. Το παρατσούκλι «MAGA Barbie» άρχισε να τη συνοδεύει μετά τις αποκαλύψεις ότι είναι εγγεγραμμένη στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, αλλά και μετά τη διαφημιστική καμπάνια της με την American Eagle, η οποία προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις εξαιτίας του συνθήματος «Sydney Sweeney Has Great Genes».

Αρκετοί χρήστες των social media κατηγόρησαν τότε τη διαφήμιση ότι χρησιμοποιούσε επικίνδυνους συμβολισμούς γύρω από την ευγονική και ότι «έκλεινε το μάτι» σε ακροδεξιές ιδεολογίες. Την ίδια περίοδο, το όνομα της Σουίνι είχε συνδεθεί ακόμη περισσότερο με τον συντηρητικό χώρο όταν αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφραστεί θετικά για εκείνη.

Η νέα θύελλα ξεκίνησε μετά την προβολή του πέμπτου επεισοδίου της νέας σεζόν του «Euphoria», με τίτλο «This Little Piggy». Στο επεισόδιο, η Κάσι δημιουργεί λογαριασμό στο OnlyFans και αρχίζει να εμφανίζεται σε podcasts όπου μιλά για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, εκφράζοντας απόψεις που πολλοί θεώρησαν ξεκάθαρα συντηρητικές.

«Νιώθω ότι οι Αμερικανοί άνδρες αντιμετωπίζονται πλέον σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας», λέει η ηρωίδα της Σουίνι σε μία από τις σκηνές που έγιναν viral. Όταν ένας παρουσιαστής τη ρωτά γιατί «οι γυναίκες μισούν πλέον τους άνδρες», εκείνη απαντά: «Στο παρελθόν οι άνδρες ήταν κυνηγοί, προστάτες και κουβαλητές, αλλά τώρα αναγκάζονται να περπατούν στις μύτες των ποδιών τους. Δεν είναι φυσιολογικό. Οι άνδρες πρέπει να είναι ελεύθεροι και να μπορούν να εκφράζουν αυτά που θέλουν». Όταν ο παρουσιαστής της λέει ειρωνικά «άρα μάλλον είσαι Δημοκρατική», εκείνη απαντά γελώντας: «Δεν είμαι ηλίθια».

Αμέσως μετά την προβολή του επεισοδίου, το X πήρε φωτιά, με χιλιάδες χρήστες να υποστηρίζουν ότι η Σίντνεϊ Σουίνι «δεν υποδύεται κανέναν χαρακτήρα αλλά απλώς τον εαυτό της».

Παρότι η ίδια αποφεύγει να μιλά ξεκάθαρα για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, οι φήμες γύρω από τις απόψεις της κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Οι χρήστες είχαν εντοπίσει ήδη από το 2022 φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της μητέρας της με σύνθημα «Make 60 Great Again», αλλά και παλαιότερα βίντεο της ηθοποιού σε σκοπευτήριο, γεγονότα που είχαν πυροδοτήσει νέες συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές της θέσεις.

Η ίδια πάντως προσπάθησε πρόσφατα να βάλει τέλος στις ταμπέλες. Σε συνέντευξή της στο «Cosmopolitan» είχε δηλώσει: «Δεν ήμουν ποτέ εδώ για να μιλήσω για πολιτική. Είμαι εδώ για να κάνω τέχνη και δεν θέλω αυτή η συζήτηση να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μου».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν διαψεύδει ξεκάθαρα τις φήμες γύρω από το όνομά της, απάντησε: «Δεν έχω βρει ακόμη τον τρόπο. Αν πω “δεν είναι αλήθεια”, τότε θα πουν ότι το κάνω μόνο για να φαίνομαι καλύτερη. Δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσεις».

Η ηθοποιός πρόσθεσε επίσης: «Δεν είμαι άνθρωπος γεμάτος μίσος. Πρέπει απλώς να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου, γιατί ξέρω ποια είμαι. Δεν μπορώ να κάνω τους πάντες να με αγαπήσουν. Ξέρω τι πρεσβεύω».

Την ίδια στιγμή, η νέα σεζόν του Euphoria προκαλεί ήδη τεράστιες συζητήσεις και για τον τρόπο που παρουσιάζει το OnlyFans. Η Κάσι στη σειρά οδηγείται σε ολοένα και πιο ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να αποκτήσει δημοτικότητα στην πλατφόρμα, συμμετέχοντας σε σκηνές που αρκετοί θεατές χαρακτήρισαν σοκαριστικές.

Πηγή: skai.gr

