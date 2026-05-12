Χέιλι Μπίμπερ: «Ρίχνει» το Instagram με το μπικίνι της – Η Τζίτζι Χαντίντ την αποθεώνει…

Η Χέιλι Μπίμπερ ξέρει καλά πώς να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα, είτε με μια ανάρτηση στο Instagram είτε με τις επιχειρηματικές της κινήσεις που συζητιούνται σε ολόκληρη τη βιομηχανία ομορφιάς.

Το 29χρονο μοντέλο και σύζυγος του τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ προκάλεσε νέο κύμα σχολίων στα social media, όταν δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τον τελευταίο μήνα της καθημερινότητάς της.

Στα στιγμιότυπα, η ιδρύτρια της Rhode ποζάρει με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό μπικίνι, που μετά βίας συγκρατούσε το στήθος της, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό. Η ανάρτησή της μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια «likes» και χιλιάδες σχόλια. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν δημόσια ήταν και διάσημες φίλες της, όπως η Τζίτζι Χαντίντ, η Κριστίν Κουίν και η Κάντις Σουάνεπουλ, που έσπευσαν να πατήσουν το πολυσυζητημένο «like».

Η Χέιλι Μπίμπερ φαίνεται πως διανύει μία από τις σημαντικότερες περιόδους της καριέρας της. Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας της εντυπωσιακής συμφωνίας πώλησης της skincare εταιρείας της, Rhode, στην elf Beauty. Ένα «deal» που, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, άγγιξε το αστρονομικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Time», η ίδια αποκάλυψε ότι είχε εξαρχής θέσει έναν ξεκάθαρο οικονομικό στόχο και δεν ήταν διατεθειμένη να διαπραγματευτεί κάτω από αυτόν. «Έλεγα συνεχώς πως έπρεπε να είναι αυτό το ποσό. Δεν θα δεχόμουν λιγότερα. Ήταν ο στόχος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πόσο σημαντική θεωρεί τη δύναμη των λέξεων και της προσωπικής πίστης.

Παρά τη συμφωνία-μαμούθ, η Χέιλι Μπίμπερ παραμένει ενεργά συνδεδεμένη με το brand της, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο της chief creative officer και υπεύθυνης καινοτομίας. Η Rhode κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα beauty brands παγκοσμίως, χάρη στη μινιμαλιστική αισθητική της, τα viral lip treatments και τη στρατηγική παρουσία της στα social media.

Η ίδια, πάντως, επιμένει ότι δεν θέλει η εταιρεία της να μοιάζει «απρόσιτη» για το κοινό. Όπως δήλωσε, την αγχώνει ιδιαίτερα η ιδέα ότι οι καταναλωτές μπορεί να αισθανθούν αποκλεισμένοι εξαιτίας της τεράστιας δημοφιλίας των προϊόντων της. «Δεν θέλω ποτέ ο κόσμος να νιώθει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει τα προϊόντα μας. Η προσβασιμότητα ήταν πάντα βασικό στοιχείο της Rhode», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

