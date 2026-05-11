Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το 5o επεισόδιο του τρίτου κύκλου της σειράς «Euphoria», με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι σε μερικές από τις πιο προκλητικές και ακραίες σκηνές που έχουν προβληθεί ποτέ στη δημοφιλή παραγωγή του HBO.

Το επεισόδιο με τίτλο «This Little Piggy» άφησε άφωνους ακόμη και φανατικούς θεατές της σειράς, οι οποίοι χαρακτήρισαν πολλές σκηνές «υπερβολικές» και «εκτός ορίων».

Η ηρωίδα της Σουίνι, η Κάσι Χάουαρντ, εμφανίζεται να προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της και την καριέρα της στο OnlyFans, μετά τη διάλυση του γάμου της με τον Νέιτ Τζέικομπς, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του επεισοδίου, η σειρά ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, με την Κάσι να γυρίζει φετιχιστικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές της πλατφόρμας.

Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές, η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίζεται να γλείφει το δάχτυλο του ποδιού της μπροστά στην κάμερα, ενώ αργότερα ποζάρει τόπλες για πελάτη του λογαριασμού της. Η Μάντι Πέρεζ, την οποία υποδύεται η Αλέξα Ντέμι, έχει αναλάβει ρόλο μάνατζερ και σκηνοθετεί πολλές από τις εμφανίσεις της, δίνοντάς της οδηγίες για ακόμη πιο αποκαλυπτικό περιεχόμενο.

Από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές του επεισοδίου ήταν μια σκηνή εμπνευσμένη από την cult ταινία τρόμου «Attack of the 50 Foot Woman» του 1958, όπου η Κάσι μεταμορφώνεται σε γιγάντια φιγούρα και περιφέρεται πάνω από την πόλη. Η σκηνή κορυφώνεται όταν η ηρωίδα παρατηρεί έναν άνδρα να παρακολουθεί βίντεό της και να αυτοϊκανοποιείται μπροστά στο παράθυρο.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν καταιγιστικές αμέσως μετά την προβολή του επεισοδίου. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, ότι έχει μετατρέψει το «Euphoria» σε «σειρά-πορνό», εγκαταλείποντας την ουσία που έκανε τη σειρά επιτυχία στα πρώτα της βήματα. «Αυτό έχει πάει πολύ μακριά», έγραψε ένας θεατής στο X, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τις σκηνές «άβολες», «κουραστικά προκλητικές» και «σχεδόν παρωδία».

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το «Euphoria» βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων. Από την πρώτη του σεζόν, η σειρά είχε δεχθεί έντονη κριτική για τις ακραίες σκηνές σεξ, τη χρήση ναρκωτικών και τη βία, παρότι απέκτησε φανατικό κοινό και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας.

People reviews are just in how bad and mid the show ispic.twitter.com/2mOlu7wI4A — Impnel (@ImPnel) May 11, 2026

Πηγή: skai.gr

