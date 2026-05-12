«Το Χόλιγουντ σιωπά»: Η οργισμένη επίθεση του Πέδρο Αλμοδόβαρ για Τραμπ και Γάζα

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τη στάση του Χόλιγουντ απέναντι στα πολιτικά ζητήματα.

Ο βραβευμένος Ισπανός σκηνοθέτης, σε συνέντευξή του στους «Los Angeles Times», εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα φετινά Όσκαρ δεν είχαν πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

«Δεν υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα ή εναντίον του Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 76χρονος δημιουργός, αφήνοντας να εννοηθεί πως περίμενε από τους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας να τοποθετηθούν πιο ανοιχτά πάνω σε όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι στο Χόλιγουντ επικρατεί φόβος και αυτολογοκρισία. «Οι άνθρωποι είναι προφανώς πολύ φοβισμένοι», είπε, ενώ συνέχισε με μία ακόμη πιο αιχμηρή τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη: «Κάποιοι λένε ότι πρόκειται ίσως για μια ατελή δημοκρατία, αλλά εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι σήμερα δημοκρατία».

Ο Αλμοδόβαρ συνέχισε λέγοντας πως «το τραγικό και ειρωνικό είναι ότι η δημοκρατία, μέσω της σωστής εκλογικής διαδικασίας, έφερε στην εξουσία αυτού του είδους το ολοκληρωτικό καθεστώς. Είναι ένα παράδοξο και ταυτόχρονα κάτι απίστευτα θλιβερό».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αμέσως πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αρκετούς συντηρητικούς σχολιαστές να τον κατηγορούν ότι αντιμετωπίζει το Χόλιγουντ περισσότερο ως πολιτικό βήμα παρά ως χώρο αφιερωμένο στον κινηματογράφο. Πολλοί μάλιστα αντέτειναν ότι η φετινή περίοδος των βραβείων ήταν ήδη γεμάτη πολιτικά μηνύματα, παρά τον ισχυρισμό του πως οι καλλιτέχνες παρέμειναν «σιωπηλοί».

Κατά τη διάρκεια των Όσκαρ αλλά και άλλων μεγάλων διοργανώσεων, αρκετοί διάσημοι εμφανίστηκαν φορώντας κονκάρδες και αξεσουάρ με πολιτικά συνθήματα.

Ο ίδιος ο Αλμοδόβαρ στάθηκε ιδιαίτερα στον φίλο και συμπατριώτη του, Χαβιέ Μπαρδέμ, τον οποίο επαίνεσε δημόσια επειδή μίλησε ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης. «Το μόνο πραγματικό παράδειγμα που θυμάμαι ήταν από έναν Ευρωπαίο, φίλο μου, τον Μπαρδέμ, που είπε ξεκάθαρα “Free Palestine”», ανέφερε.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι το Χόλιγουντ τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται πιο πολιτικοποιημένο από ποτέ. Από τις Χρυσές Σφαίρες μέχρι τα Grammy και το Sundance, ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τις δημόσιες εμφανίσεις τους για να εκφράσουν πολιτικές θέσεις.

Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.



Στο Sundance, η Νάταλι Πόρτμαν και η Ολίβια Γουάιλντ εμφανίστηκαν επίσης με κονκάρδες «ICE Out», ενώ στα Grammy ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του Χέιλι Μπίμπερ φόρεσαν αντίστοιχα pins. Η Μπίλι Άιλις είχε επίσης προκαλέσει συζητήσεις με τη δήλωσή της πως «κανείς δεν είναι παράνομος πάνω σε κλεμμένη γη», ενώ ο Bad Bunny έκανε πολιτική τοποθέτηση από τη σκηνή των Grammy.

Ο Αλμοδόβαρ, ωστόσο, επιμένει ότι το κλίμα στην Αμερική είναι βαθιά ανησυχητικό και ότι πολλοί άνθρωποι του θεάματος αποφεύγουν να μιλήσουν δημόσια. Οι επικριτές του από την άλλη θεωρούν ότι το Χόλιγουντ όχι μόνο δεν φοβάται να εκφραστεί πολιτικά, αλλά έχει μετατρέψει κάθε κόκκινο χαλί σε πολιτική σκηνή.

Πηγή: skai.gr

