Η 66χρονη Σάρον Στόουν έμεινε άναυδη με τη νέα ανακάλυψη στη διάσημη πλέον εκπομπή «Finding Your Roots». Η γνωστή ηθοποιός έμαθε ότι έχει βασιλικές ρίζες, κάτι που τη συγκίνησε ιδιαίτερα.

Η Sharon Stone έμαθε ότι ο συγγενής της είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ιστορία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η ηθοποιός έχασε τα λόγια της όταν ο παρουσιαστής, Henry Louis Gates Jr., της είπε: «Ο Καρλομάγνος είναι ο 38ος προπάππους σας. Ήταν κακός τύπος. Είναι ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία, φυσικά, και ουσιαστικά δημιούργησε τη σύγχρονη Ευρώπη, με σιδερένια θέληση».

Με τη Sharon Stone να του απαντά: «Αν θέλετε να δείτε κάποιον εντελώς αποσβολωμένο, κοιτάξτε το πρόσωπό μου».

Μιλώντας για την αποκάλυψη-σοκ, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Το γενεαλογικό σας δέντρο κρύβει μέσα του μια ιστορία. Ο τρίτος προπάππους σας μετανάστευσε στην Πενσυλβάνια από την Αγγλία, έγινε ανθρακωρύχος και στη συνέχεια υπηρέτησε ηρωικά στον Εμφύλιο Πόλεμο, πολεμώντας σε πολλές μεγάλες μάχες».

Επίσης, η ηθοποιός έμαθε ότι κατάγεται από δύο Γάλλους βασιλείς από την πλευρά του πατέρα της και ότι ο 31ος προπάππους της, ο Hugh Capet, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το Παρίσι κέντρο εξουσίας στη Γαλλία.

«Ο Καρλομάγνος ήταν ο 38ος προπάππους σας», επισήμανε ο παρουσιαστής. Ο Καρλομάγνος (768-814), διάδοχος του Πιπίνου του Βραχύ, με συνεχείς πολέμους κατόρθωσε να επεκτείνει το Φραγκικό Βασίλειο και να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο χριστιανικό κράτος. Την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 800 στέφθηκε στη Ρώμη από τον πάπα αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού Κράτους. Το γεγονός αυτό υπήρξε αφετηρία διαμάχης μεταξύ της Δύσης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον αυτοκράτορά τους ως τον μοναδικό κληρονόμο και συνεχιστή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Από την αρχή της βασιλείας του ο Καρλομάγνος και οι σύμβουλοί του είχαν καταπιαστεί με το έργο να βάλουν σε τάξη τις φραγκικές περιοχές σύμφωνα με τη θέληση του Θεού. Στα συμβούλια που συνέρχονταν κάθε χρόνο με τη συμμετοχή της Αυλής και αξιωματούχων, λαϊκών και κληρικών, από όλη την επικράτεια, λαμβάνονταν αποφάσεις για ποικίλα θέματα που αφορούσαν όλους τους τομείς της ζωής και θέσπιζαν κανόνες για την Εκκλησία, για τα μοναστήρια και για όλο το βασίλειο.

Το 806 ο Καρλομάγνος μοίρασε την αυτοκρατορία του ανάμεσα στους τρεις γιους του. Αλλά οι δύο μεγαλύτεροι πέθαναν πριν από αυτόν. Έτσι το 813 ο Καρλομάγνος όρισε τον νεότερο γιο του Λουδοβίκο της Ακουιτανίας συναυτοκράτορα και διάδοχό του. Μετά τον θάνατο του Λουδοβίκου η αυτοκρατορία διαλύθηκε. Αλλά παρέμεινε για πάντα ζωντανός ο θρύλος του ηγεμόνα τον οποίο αυλικός ποιητής είχε χαρακτηρίσει «Rex Pater Europae», Βασιλέα Πατέρα της Ευρώπης.

Το «Finding Your Roots» είναι μια εκπομπή, η οποία ασχολείται και διερευνά τα γενεαλογικά δέντρα των διασημοτήτων από το 2012.

