Η Sharon Stone θέλει να μας τρελάνει αυτό το καλοκαίρι. Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία της που θα γίνει, σίγουρα, «viral». Η ηθοποιός αναβίωσε την εμβληματική σκηνή ανάκρισης από την ταινία «Βασικό Ένστικτο», ποζάροντας με σέξι εσώρουχα.

Η 66χρονη ηθοποιός διαθέτει κορμάρα και αυτή η φωτογραφία ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Δικαιολογημένα… Πρόκειται για μια σκηνή που μας ταξίδεψε 32 χρόνια πίσω, ως η σέξι δολοφόνος Catherine Tramell.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς άλλαξε η ζωή της μέσα σε μια στιγμή μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Βασικό Ένστικτο», το οποίο την έκανε σύμβολο του σεξ μέσα σε μια νύχτα.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας το 1992, η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι οι θαυμαστές έφτασαν σε σημείο να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητό της, όταν σταματούσε σε κάποιο φανάρι. «Θυμάμαι ότι το φανάρι άναβε πράσινο και πάνω στο αυτοκίνητό μου υπήρχαν άνθρωποι», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο CNN.

Στα απομνημονεύματά της, «The Beauty of Living Twice», η Sharon ανέφερε πως χαστούκισε τον σκηνοθέτη της, Paul Verhoeven, από οργή όταν ανακάλυψε ότι την είχε ξεγελάσει για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Σε συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter» την περασμένη Τρίτη, η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι έχασε 18 εκατ. δολάρια σε αποταμιεύσεις μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο της προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία για εννέα ημέρες. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι που την εκμεταλλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επταετούς ανάρρωσής της, ενώ και το Χόλιγουντ της γύρισε την πλάτη.

«Είχα αποταμιεύσει 18 εκατ. δολάρια, αλλά όταν είδα τον τραπεζικό μου λογαριασμό είχαν χαθεί όλα. Όλοι μου οι λογαριασμοί, τα πάντα, ήταν σε ονόματα άλλων ανθρώπων. Δεν είχα καθόλου χρήματα», δήλωσε η Στόουν.

Η 66χρονη ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με τη ζωγραφική, ανέφερε ότι η περιπέτεια που είχε με την υγεία της άλλαξε

100% τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός της και τον τρόπο που σκέφτεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.