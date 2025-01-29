Αυτό το «nepo baby» (όπου «nepo», «nepotism», δηλαδή, νεποτισμός) δεν κληρονόμησε μόνο την εντυπωσιακή εμφάνιση της μητέρας του - έχει επίσης έναν διάσημο πατέρα με θρυλική μουσική καριέρα.

Με μια μαμά σούπερ μόντελ που κυριάρχησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret και έναν μπαμπά, του οποίου η φωνή είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, δεν αποτελεί έκπληξη το ντεμπούτο του στην πασαρέλα.

Αν και έχει κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ, τα διάσημα αδέλφια του έχουν ήδη κάνει θραύση στον κόσμο της μόδας. Η μητέρα του είναι τηλεοπτικό είδωλο και κριτής διαγωνισμών ριάλιτι, ενώ ο μπαμπάς του έχει κερδίσει πολλά Grammy.

Αν και ο έφηβος μεγάλωσε κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το πολύκροτο ειδύλλιο και ο χωρισμός των διάσημων γονιών του έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το «nepo baby»; Ο λόγος για τον Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, του οποίου οι γονείς είναι το μοντέλο Heidi Klum και ο πατέρας του είναι ο γνωστός καλλιτέχνης Seal.

Ο 19χρονος έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025, καθώς περπάτησε στην επίδειξη Lena Erziak Haute Couture Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025 στο Hotel le Marois, για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στη Γαλλία. Έκλεψε τις εντυπώσεις με το μαύρο κοστούμι του και τα σκούρα ράστα μαλλιά του.

