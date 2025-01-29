Ο Machine Gun Kelly έκανε τη σπάνια κίνηση να απαντήσει στις εικασίες γύρω από τη δύσκολη σχέση του ίδιου και της πρώην αρραβωνιαστικιάς του, Μέγκαν Φοξ. Ο 34χρονος ράπερ δημοσίευσε στο Instagram μια απάντηση, «τρολάροντας» επί της ουσίας το TMZ, το οποίο έγραψε ότι δεν μιλάει με την εγκυμονούσα πρώην σύντροφό του, Megan Fox.

«Πώς μπορούν οι ‘’πηγές να λένε’’, όταν οι πηγές δεν έχουν πει τίποτα», έγραψε ο MGK στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας και δύο φωτογραφίες του χωρίς μπλούζα.

Ο MGK και η Fox χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο μετά την ανακοίνωση ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί και εν μέσω ισχυρισμών ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες «πίσω από την πλάτη της».

Η πρωταγωνίστρια των «Transformers» αναμένεται να γεννήσει τον Μάρτιο και πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι το ζευγάρι «δεν έχει καλές σχέσεις». Οι ίδιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η σταρ έχει «τελειώσει» με τον MGK και ότι ο στενός της κύκλος είναι χαρούμενος γι’ αυτό και πιστεύει ότι επιτέλους λογικεύτηκε, βγάζοντάς τον οριστικά από τη ζωή της.

Τον Δεκέμβριο, άνθρωπος από το περιβάλλον της Fox αποκάλυψε ότι η ηθοποιός φέρεται να βρήκε μηνύματα που αφορούσαν άλλες γυναίκες και αποφάσισε να χωρίσει.

«Όταν έφυγαν για τις διακοπές των Ευχαριστιών, έγινε καχύποπτη και αποφάσισε να ψάξει το τηλέφωνό του», δήλωσε μια πηγή στο «Page Six» μετά την είδηση του χωρισμού τους. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στη σχέση τους, εκείνη ήταν πρόθυμη να ξεπεράσει όλα τα προβλήματά τους.

Η Fox, η οποία μοιράζεται τρία παιδιά, τον Noah, 11 ετών, τον Bodhi, 9 ετών, και τον Journey, 7 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green, αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στις 11 Νοεμβρίου, μοιραζόμενη μια σέξι φωτογραφία της καλυμμένη με μαύρη μπογιά και δείχνοντας την κοιλιά της.

