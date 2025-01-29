Lady Gaga: Μίλησε για την κατρακύλα του «Joker» - Στους ανθρώπους δεν αρέσουν όλα τα πράγματα…

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ELLE», η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός Lady Gaga μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ταινία «Joker: Folie à Deux».

Στο σίκουελ της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του 2019, η Gaga υποδύθηκε την εμβληματική Harley Quinn στο πλευρό του Χοακίν Φοίνιξ. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο και την επίσημη κυκλοφορία στις αίθουσες τον Οκτώβριο, το «Joker: Folie à Deux» βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο των κριτικών όσο και του κοινού.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η ταινία δέχτηκε αρνητικές κριτικές και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για τα Χρυσά Βατόμουρα 2025, τα βραβεία που απονέμονται στις χειρότερες ταινίες της χρονιάς.

«Στους ανθρώπους δεν αρέσουν όλα τα πράγματα. Είναι τόσο απλό», ανέφερε η Gaga. «Και νομίζω ότι για να είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι πρόθυμος να δεχτείς ότι κάποιες φορές το έργο σου δεν θα αρέσει. Συνεχίζεις, ακόμα κι αν κάτι δεν συνδέθηκε με το κοινό με τον τρόπο που ήθελες», συμπλήρωσε.

Η σταρ, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της με τίτλο «Mayhem» στις 7 Μαρτίου και να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σεζόν της σειράς του Τιμ Μπάρτον, «Wednesday», πρόσθεσε ότι «όταν ο φόβος της αποτυχίας εισβάλει στη ζωή σου, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το ελέγξεις. Είναι μέρος του χάους».

