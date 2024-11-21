Η Kourtney Kardashian ήταν εντυπωσιακή απέναντι από την αδελφή της Kim στις νέες διαφημίσεις SKIMS x DG που έκαναν το ντεμπούτο τους αυτή την εβδομάδα.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε με ένα μαύρο see-through camisole και ένα λιτό εσώρουχο με κάλτσες μέχρι τον μηρό σε μια νέα φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σύζυγος του Travis Barker εμφανίστηκε, επίσης, με ένα στενό μαύρο φόρεμα.

Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν για την καλλίγραμμη σιλουέτα της μετά τη γέννηση του γιου της. «Η Kourtney είναι έτοιμη για τη μεγάλη οθόνη! Μοιάζει με σταρ του κινηματογράφου!», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Kourtney και ο Travis καλωσόρισαν τον Rocky Thirteen Barker πριν από ένα χρόνο, την 1η Νοεμβρίου 2023. Έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τον γιο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ντράμερ των Blink-182, 48 ετών, σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal» δήλωσε: «Δυστυχώς, κάποιος τελικά τον φωτογράφισε, αλλά προτιμούμε να τον κρατήσουμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Πηγή: skai.gr

