Leonardo DiCaprio: Φίλησε στο στόμα την Kate Winslet – Δείτε video

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα μπροστά στους θαυμαστές τους. Η συνάντηση των δυο σταρ, που πρωταγωνίστησαν πριν από 27 χρόνια στον «Τιτανικό», πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας ταινίας της ηθοποιού. Πρόκειται για την ταινία «Lee», όπου ο Ντι Κάπριο παρουσίασε, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει και με το κοινό.

Leonardo DiCaprio introducing Kate Winslet during 'Lee' screening in Los Angeles (November 19, 2024). pic.twitter.com/K7H58zNSzS November 20, 2024

Ο Χολιγουντιανός σταρ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη φίλη και συνάδελφό του, λέγοντας: «Κέιτ, αγαπημένη μου φίλη. Η δουλειά σου σε αυτή την ταινία είναι πραγματικά μεταμορφωτική».

Η 49χρονη ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένη, ανέβηκε στη σκηνή και φίλησε τον συμπρωταγωνιστή της στο στόμα αγκαλιάζοντάς τον θερμά. Η ταινία «Lee» αφηγείται την ιστορία της φωτογράφου Elizabeth Lee Miller, ενός πρώην μοντέλου που έγινε διάσημη πολεμική ανταποκρίτρια για το περιοδικό «Vogue» κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

