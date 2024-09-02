Taylor Swift: Κι όμως η καλλιτέχνιδα μπορεί να οδηγήσει την Αμερική σε μια νέα εποχή

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Anti-Hero» (2022), η Taylor Swift παρουσιάζει τον εαυτό της στο κοινό ως ένα άλυτο πρόβλημα... Πράγματι, η καριέρα και η επιρροή της 34χρονης Αμερικανίδας έχουν ξεπεράσει όλες τις γνωστές μέχρι σήμερα προσδοκίες. Δεν υπάρχει ρεκόρ πωλήσεων που να μην έχει «σπάσει» η αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος και δεν υπάρχει μουσικό βραβείο που να μην έχει κερδίσει αρκετές φορές. Από το καλοκαίρι του 2024, η Swift είναι κάτι περισσότερο από μια ιδιοφυή καλλιτέχνιδα: είναι ένα πλανητικό φαινόμενο, ένα δικό της πολιτιστικό κίνημα, με εκατοντάδες εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το γεγονός ότι, με την πάροδο του χρόνου, η Swift έχει αποκτήσει μια πολιτική αύρα και επιρροή που θα μπορούσε να κρίνει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές το φθινόπωρο. Όπως κανένας άλλος σύγχρονος καλλιτέχνης, ξέρει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες και να ενώνει τα άτομα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι οι ερμηνείες και οι δράσεις της έχουν πραγματικά ουτοπικές δυνατότητες.

Οι βασικές αξίες που η Swift και οι θαυμαστές της, γνωστοί ως «Swifties», υποστηρίζουν δεν είναι άλλες από εκείνες της Αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας: «Η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας». Στο πολυδιάστατο σύμπαν των τραγουδιών της, βασιλεύει η επιθυμία για αυτονομία, αυτοπραγμάτωση και καθημερινή καλοσύνη. Αυτή η χαρά του προβληματισμού και ο χιουμοριστικός αυτοσαρκασμός ενσαρκώνουν ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει σήμερα μια δυτικοποιημένη παγκόσμια πολιτιστική βιομηχανία.



Είναι αλήθεια ότι οι τιμές των εισιτηρίων για να τη δει κανείς σε συναυλία είναι απαγορευτικές και ότι η καμπάνια εικόνας είναι τέλεια ενορχηστρωμένη. Κάθε πιθανό κενό μεταξύ αυτού που είναι και του πώς εμφανίζεται δημόσια καλύπτεται γρήγορα. Ωστόσο, η Swift καταφέρνει να αποτινάξει από πάνω της κάθε σκεπτικισμό για την αυθεντικότητά της και να την ξεσκεπάσει γι' αυτό που πραγματικά είναι. Ναι, γράφει η ίδια τους στίχους της. Ναι, συνθέτει μόνη της τα τραγούδια της. Και, ναι, δίνει μια σειρά συναυλιών διάρκειας τρεισήμισι ωρών με σχεδόν υπεράνθρωπη τελειότητα.

Όλα αυτά θα ήταν εκπληκτικά από μόνα τους. Ωστόσο, πέρα από το ταλέντο και την εργασιακή της ηθική, υπάρχει και η τεράστια πολιτική δυναμική του φαινομένου. Γεννημένη το 1989, η Swift είναι κόρη ενός οικονομικού συμβούλου και, ως εκ τούτου, είναι γνωστό ότι έχει τις ρίζες της στις συντηρητικές αξίες της «λευκής» Αμερικής. Για να προωθήσει την καριέρα της - η φιλοδοξία της οποίας ήταν τόσο προφανής όσο και το ταλέντο της - η οικογένεια μετακόμισε στο Νάσβιλ, την πόλη της μουσικής, όπου η Swift έκλεισε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 15 ετών.

Όταν ενηλικιώθηκε η διάσημη καλλιτέχνιδα απέκτησε ένα μόνιμα γοητευμένο κοινό που έγινε μάρτυρας των πολλαπλών μουσικών και στιλιστικών αυτομετασχηματισμών της. Παρόλα αυτά, δεν έχασε ποτέ την επαφή της με το αρχικό της περιβάλλον. Ούτε καν όταν, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, υιοθέτησε μια σαφώς προοδευτική πολιτική θέση και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των LGBTQI+ στο Τενεσί.

Με μια πνευματώδη, αφοπλιστική συμπεριφορά, έναν αξιόπιστο πατριωτισμό, μια έκκληση για ανοιχτή αναζήτηση του εαυτού του κάθε ανθρώπου και μια διαφανή αναγνώριση των ιδρυτικών αξιών της Αμερικής, η Swift ενσαρκώνει μια διέξοδο από το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο. Η λανθάνουσα πολυφωνία της χώρας αντανακλάται στην ποικιλομορφία των στυλ της καλλιτέχνιδας, χωρίς ποτέ να πέφτει σε ελιτίστικη πρωτοπορία.

Η Αμερική - στα καλύτερά της - παραμένει το μέρος στον κόσμο στο οποίο μπορεί κανείς να ζήσει πλήρως αυτόν τον τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι όμηρος μιας δικτατορίας τοξικής αρρενωπότητας που τροφοδοτείται από τον τυφλό ταξικό φόβο για τους ανθρώπους που ξεπερνούν τον δικό τους υπαρξιακό ορίζοντα.

Προς το παρόν, η Σουίφτ -που αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους ψηφοφόρους- δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει την προτίμησή της για τις φετινές προεδρικές εκλογές. Όταν, όμως, στο τέλος του 2023 έγινε γνωστό ότι η καλλιτέχνιδα, η οποία αυτή τη στιγμή ζει κυρίως στη Νέα Υόρκη, είχε ξεκινήσει σχέση με τον σταρ του NFL, Travis Kelce, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ άρχισε να εκπέμπει «SOS». Στο αποκορύφωμα της φήμης της, θα μπορούσε ακόμη και να είναι καθ' οδόν για να γίνει πρόεδρος της χώρας της ελευθερίας.

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, η Σουίφτ θα μπορούσε, στο μέλλον, να αναδειχθεί σε πολιτική λύση για φαινομενικά άλυτα προβλήματα. Θα έβαζε στο στόχαστρό της το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο; Στις Ηνωμένες Πολιτείες - τη χώρα των Swifties - αυτό είναι ένα αμερικανικό όνειρο που θα άξιζε να το δοκιμάσει κανείς.

