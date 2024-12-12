Η Selena Gomez ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της Μπένι Μπλάνκο. «Το για πάντα ξεκινάει τώρα», έγραψε η ταλαντούχα σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας την είδηση.

Τη συνόδευσε με τέσσερα στιγμιότυπα στα οποία αποτυπώνεται η απόλυτη ευτυχία της, καθώς ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της το εντυπωσιακό μονόπετρο, το μέρος που έγινε η πρόταση γάμου, καθώς και ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της.

Τα συγχαρητήρια των διάσημων φίλων τους, όπως της Γκουίνεθ Πάλτροου, της Τέιλορ Σουίφτ και της Τζένιφερ Άνιστον «πλημμύρισαν» την ανάρτηση, ενώ το πιο τρυφερό σχόλιο έρχεται από τον Μπλάνκο, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά «αυτή είναι η γυναίκα μου». Η ανάρτηση ήδη έχει ξεπεράσει τα 6.600.000 «likes».

To ζευγάρι συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2019 στο τραγούδι «I Can't Get Enough» μαζί με τους Tainy και J Balvin.

Τον Δεκέμβριο του 2023 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως ήδη έβγαιναν κρυφά για έξι μήνες και λίγο αργότερα εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των Emmys, σύμφωνα με το «People».

Πηγή: skai.gr

