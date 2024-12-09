Η Σελίνα Γκόμεζ αντέδρασε, όταν ο ηθοποιός Εουχένιο Ντερμπέζ χαρακτήρισε την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Perez» «απαράδεκτη».

Η ταινία ακολουθεί την Κάρλα Σοφία Γκασκόν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν Μεξικανό αρχηγό καρτέλ ναρκωτικών που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση επιβεβαίωσης φύλου. Η Γκόμεζ υποδύεται τη σύντροφό της Τζέσι Ντελ Μόντε στην ταινία, η οποία κυκλοφόρησε στο Netflix με διχαστική υποδοχή.

Ο Μεξικανός ηθοποιός Ντερμπέζ προσκεκλημένος στο podcast «Hablando de Cine» είπε ότι παρακολούθησε την ταινία με απογοήτευση. «Η Σελίνα είναι απαράδεκτη» είπε. «Είδα την ταινία με κόσμο και κάθε φορά που είχε μια σκηνή, κοιταζόμασταν για να πούμε ο ένας στον άλλο: "Τι είναι αυτό;"» σημείωσε.

Selena Gomez defends Emilia Perez performance after actor calls it ‘indefensible’ https://t.co/fUGtWiHlpg — Independent Arts (@IndyArts) December 8, 2024

«Νιώθω ότι δεν μιλούν ισπανικά» συνέχισε ο ηθοποιός. «Αν παρακολουθήσετε μια ρωσική ή μια γερμανική ταινία, με υπότιτλους στα ισπανικά και δείτε κάποιον που μιλάει στην αρχική γλώσσα, λέτε: ''Ω, κοίτα. Εντάξει! Ενδιαφέρον"» συμπλήρωσε.

Άσκησε επίσης κριτική στον σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ επειδή γύρισε μια ταινία στα ισπανικά χωρίς να κατανοεί τις αποχρώσεις του πώς η γλώσσα θα μπορούσε να επηρεάσει την ερμηνεία. Η ίδια η Γκόμεζ έχει περιορισμένη εμπειρία με τη γλώσσα, αλλά έπρεπε να υποδυθεί τον χαρακτήρα της στα ισπανικά.

«Τι αστείο για έναν σκηνοθέτη… Μου άρεσε η ταινία, εκτός από τις σκηνές της Σελίνα που ξεχωρίζουν, γιατί έχει πράγματα από τα οποία μπορεί να διασωθεί» συνέχισε.

Ο Ντερμπέζ χαρακτήρισε την ταινία «ένα ενδιαφέρον πείραμα» τόνισε, όμως, ότι δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί γιατί ο Γάλλος σκηνοθέτης παρουσιάζει μια ιστορία με ρίζες σε μια κουλτούρα που του είναι εντελώς ξένη.

«Είπα στον εαυτό μου: "Τι περίεργο που ο σκηνοθέτης δεν μιλάει αγγλικά ή ισπανικά και η ταινία είναι στα ισπανικά και αγγλικά και διαδραματίζεται στο Μεξικό και δεν καταλαβαίνει την κουλτούρα". Είναι σαν να γύριζα μια ταινία στα ρωσικά χωρίς να γνωρίζω την κουλτούρα ή χωρίς να μιλάω ρωσικά και να μιλάω στα γαλλικά» ανέφερε.

Απόσπασμα της συνέντευξης του ηθοποιού έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Σελίνα Γκόμεζ απαντώντας εξήγησε γιατί αισθάνθηκε ότι τα ισπανικά της δεν ήταν καλά. «Καταλαβαίνω από πού κατάγεσαι» είπε. «Λυπάμαι που έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με τον χρόνο που μου δόθηκε. Δεν αφαιρεί από το πόση δουλειά και καρδιά έβαλα σε αυτήν την ταινία» σημείωσε η τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός.

Μετά την απάντηση της Σελίνα Γκόμεζ, ο ηθοποιός απολογήθηκε. «Τα σχόλιά μου είναι απαράδεκτα και έρχονται σε αντίθεση με όλα όσα υποστηρίζω. Ως Λατινοαμερικανοί θα πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έκανα λάθος και θαυμάζω βαθιά την καριέρα σου και την ευγενική σου καρδιά» έγραψε ο Ντερπέζ. «Η "Emilia Pérez" αξίζει να τιμάται, όχι να μειώνεται από τις αλόγιστες παρατηρήσεις μου. Αποχωρώ από αυτό με ένα σημαντικό μάθημα. Αν και καταλαβαίνω αν δεν μπορείς να δεχτείς τη συγγνώμη μου, να ξέρεις ότι προέρχεται από την καρδιά» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

